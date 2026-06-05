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    5 июня 2026, 20:04 • Новости дня

    Власти Венгрии запретили упрощенный въезд мигрантам из Армении и Грузии

    Венгрия отменила ускоренный порядок трудоустройства для граждан Армении и Грузии

    Власти Венгрии запретили упрощенный въезд мигрантам из Армении и Грузии
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое правительство Венгрии ужесточило правила въезда и приема на работу для трудовых мигрантов из Армении, Грузии и Филиппин, отменив для них ускоренную процедуру.

    Кабинет министров Венгрии принял решение запретить въезд и трудоустройство по упрощенной схеме для работников из трех стран. Официальный представитель правительства Ванда Сонди сообщила, что этот шаг стал началом пересмотра общего порядка привлечения иностранных рабочих, передает ТАСС.

    «В качестве первого шага вступает в силу поправка к постановлению правительства, на основании которого агентства по найму могли массово привозить работников из трех стран по ускоренной процедуре. Это Филиппины, Грузия и Армения», – заявила Сонди. Она добавила, что теперь заявления о продлении разрешений для тех, кто уже находится в стране, будут рассматриваться в общем порядке.

    Сонди подчеркнула, что правительство во главе с Петером Мадьяром выполняет обещание ужесточить условия найма гастарбайтеров. По ее словам, проблема заключается в том, что мигранты готовы трудиться за меньшие деньги, что ведет к снижению общего уровня зарплат венгерских граждан. Власти ищут долгосрочное решение этой сложной ситуации.

    Иностранные работники активно привлекаются в Венгрии в сферу туризма и ресторанный бизнес. Представители профильных ассоциаций ранее заявляли о намерении провести консультации с новым правительством, напоминая о нехватке рабочих рук в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Венгрии утвердил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на посту премьер-министра. Новый глава правительства пообещал масштабные государственные реформы. В то же время, президент страны Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию премьера.

    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    3 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении

    СВР: ЕС фабрикует компромат на представителей РПЦ в Армении

    СВР сообщила о фабрикации Евросоюзом компромата на РПЦ в Армении
    @ Armen Manukov/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель требует от Еревана полного разрыва многовековых духовных связей с Москвой ради европейской интеграции, фабрикует компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Европейский союз агрессивно добивается вытеснения Русской православной церкви из Армении, передает пресс-бюро СВР.

    «По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения», – говорится в сообщении.

    В СВР заявили, что западные чиновники пытаются лишить местную епархию прав на церковную недвижимость и заблокировать диалог с Армянской апостольской церковью. Ранее подконтрольные Брюсселю неправительственные организации обвинили настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри во вмешательстве в парламентские выборы, намеченные на 7 июня.

    Представители ведомства напомнили, что история российско-армянских отношений значительно старше европейских институтов. Духовные связи двух братских народов способны пережить любые нападки западных политиков, отвергнувших собственную культурную идентичность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о негативных последствиях европейской интеграции Еревана.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее Армянская апостольская церковь обвинила власти республики в давлении на верующих.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    5 июня 2026, 16:38 • Новости дня
    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине

    Венгрия сняла запрет на военную помощь Украине в 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое правительство Венгрии согласилось выделить Киеву миллиарды евро из Европейского фонда мира, которые пойдут на закупки систем противовоздушной обороны.

    Венгрия сняла запрет на использование Европейского фонда мира для оказания военной помощи Киеву в размере 6,6 млрд евро, пишет венгерское издание Nepszava со ссылкой на источники. Это ограничение было введено предыдущим кабинетом министров во главе с Виктором Орбаном.

    Денежные средства предполагается направить на закупку систем противовоздушной обороны для украинской армии, пишет издание. Решение о выделении денег на закупку вооружений уже принято на уровне постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе.

    Далее Европейская служба внешних связей должна подготовить проект нормативного документа. После этого его рассмотрит и одобрит Совет Евросоюза.

    Напомним, что в декабре 2024 года Будапешт наложил вето на выделение Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира. В марте 2025 года венгерская сторона также заблокировала принятие итогового документа Евросоюза по поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года республика вновь отказалась поддержать выделение новых средств украинскому правительству.

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    3 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Премьер Грузии раскритиковал руководство Молдавии за готовность объединиться с Румынией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике заявления молдавских руководителей о готовности к объединению с Румынией ради вступления в Евросоюз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Заявления о готовности уступить суверенитет просто непредставимы, - сказал премьер грузинским журналистам в среду. – Если о чем-то и должны заботиться руководители государства, так это о сбережении суверенитета».

    По его словам, власти Грузии как раз и «работают над укреплением суверенитета и его защитой».

    «Оправдать заявления о готовности уступить суверенитет сложно, - сказал Ираклий Кобахидзе. – Для меня это просто совершенно непонятно».

    В июне о готовности объединиться с Румынией высказались вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии, а еще ранее президент этой страны Майя Санду сказала, что могла бы проголосовать «за» объединение в случае проведения референдума.

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    5 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Венгрии не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, если Киев гарантирует права венгерского меньшинства, заявил ппемьер-министр Венгрии Петер Мадьяр газете Le Monde.

    Для того чтобы Будапешт поддержал начало переговоров, премьер-министр Мадьяр заявил, что венгерское меньшинство на Украине должно восстановить свои основные права.

    «Как только Украина возьмет на себя это обязательство, Венгрия не будет создавать никаких препятствий для начала переговоров. Мы близки к этому, поскольку достигли с Киевом соглашения на техническом уровне по языковым, культурным, образовательным и политическим правам венгерского меньшинства. Если эти пункты будут включены в их план действий в ЕС, то мы согласимся на начало первого этапа переговоров», – приводит портал Nepszava слова Мадьяра.

    По его мнению, это предложение отвечает интересам как Венгрии, так и Украины, поэтому, добавил Мадьяр, «Украина может ожидать от нас честности, а не лицемерия».

    Однако, газета Washington Post отметила, что Мадьяр выступил продолжение бойкота ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, к которой стремится Владимир Зеленский.

    «Если Украине удастся закрыть все 33 пункта соглашения о вступлении в течение следующих 10-15 лет, Венгрия поддержит вступление Украины, при условии проведения юридически обязательного референдума», – говорится в его заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС. Свириденко заявила, что все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины. Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.


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    4 июня 2026, 00:22 • Новости дня
    Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье

    Мадьяр: С Украиной достигнуто соглашение о правах венгров Закарпатья

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия и Украина достигли соглашения о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    «Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав сотен тысяч представителей венгерского меньшинства», – приводит слова Мадьяра ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинские власти обязались внедрить согласованные меры в национальное законодательство. При выполнении данных обязательств Будапешт одобрит открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом венгерская сторона выступает против ускоренного процесса интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт назвал выполнение одиннадцати требований по защите нацменьшинств обязательным условием для евроинтеграции Киева.

    Мадьяр заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

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    3 июня 2026, 03:55 • Новости дня
    Дата переговоров о приеме Украины в ЕС осталась неопределенной из-за Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    График переговоров о приеме Украины в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии, заявили украинские СМИ со ссылкой на европейского дипломата.

    По словам дипломата, сейчас нет признаков изменения подхода Будапешта к открытию хотя бы первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, передает ТАСС.

    Дипломат рассказал, что коллеги неоднократно пытались уточнить позицию Венгрии, однако сигналов о смягчении не получили. «Мы несколько раз за сегодня переспрашивали у них и пока ничего нового», – заявил он.

    Отмечается, что дата формального открытия первого кластера переговоров еще не установлена и будет зависеть от итогов консультаций Киева и Будапешта. Среди возможных вариантов называются 15–16 июня, когда в Люксембурге пройдут заседания министров иностранных и европейских дел ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico заявило о планах начать первый этап консультаций по вступлению Украины и Молдавии в ЕС 15 июня в Люксембурге.

    Будапешт назвал обязательным условием начала переговоров выполнение Украиной 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Киев и Будапешт договорились провести экспертные переговоры о правах венгерского меньшинства на Украине для устранения препятствий на пути евроинтеграции.

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    4 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    СМИ сообщили об отзыве из Грузии французских разведчиков

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Франция отозвала из Грузии двух разведчиков, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на издание Intelligence Online и «Радио Свобода».

    Отмечается, что это произошло в мае и может быть связано с задержанием СГБ Грузии руководителя одного из управлений следственной службы Минфина Грузии Георгия Удзилаури, который ранее был пресс-секретарем в банке «Карту» бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

    СМИ сообщают, что грузинская сторона воздержалась высылать этих агентов во избежание дипломатической напряженности.

    5 мая первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе сообщил, что чиновник Минфина Грузии был «задержан за шпионаж, в частности, за сбор и передачу информации по заданию сотрудников одной из иностранных спецслужб» и ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

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    4 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах Венгрии прекратить процедуру лишения голоса в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия хочет добиться прекращения процедуры лишения права голоса в ЕС, в этом страна рассчитывает на поддержку Ирландии, заявил премьер Петер Мадьяр.

    Венгрия намерена добиться завершения начатой против нее процедуры, которая предусматривает лишение государства ряда полномочий, включая право голоса. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.

    По итогам встречи с ирландским коллегой Михолом Мартином глава венгерского правительства подчеркнул, что возлагает надежды на поддержку Дублина. Ирландия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года.

    Предыдущий кабинет министров Виктора Орбана не смог отменить ограничения, применяемые при систематическом нарушении принципов сообщества. «Однако сейчас мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить эту процедуру», – заявил премьер.

    Мадьяр выразил уверенность, что евродепутатам следует пересмотреть свое решение. В ближайшее время политик намерен обсудить этот вопрос с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

    Процедура по седьмой статье стартовала восемь лет назад по инициативе Европарламента. Поводом стали слушания о состоянии демократии и борьбе с коррупцией в Венгрии. Часть претензий была снята после изменения местного законодательства, однако многие вопросы остаются нерешенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной европейские чиновники намеревались лишить Будапешт права голоса из-за отказа согласовать кредит для украинских властей. Позже Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Однако в мае новый глава венгерского правительства отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

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    3 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    В Татарстане выявили легализовавшую 2,7 тыс. мигрантов преступную группу

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники полиции в Татарстане задержали участников организованной группировки, которые за два года фиктивно трудоустроили и прописали в резиновых квартирах свыше 2,7 тыс. иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк сообщила в Max, что сотрудники полиции пресекли деятельность группы, подозреваемой в организации незаконной миграции и злоупотреблении полномочиями.

    Официальный представитель МВД сообщила, что злоумышленники изготавливали поддельные документы о найме жилых помещений и трудоустройстве иностранных граждан.

    По словам представителя ведомства, фальшивые сведения предоставлялись для легализации приезжих. Предполагаемыми организаторами схемы выступили гражданки одной из стран ближнего зарубежья. Они искали клиентов через рекламу в социальных сетях, собирали бумаги и делили прибыль.

    В состав банды также входили ранее неоднократно судимые россияне. Именно они оформляли регистрацию в резиновых квартирах и подписывали фиктивные трудовые договоры. Всего за два года таким способом в стране незаконно закрепились более 2,7 тыс. человек.

    Следователи возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции и злоупотребления полномочиями. Пять фигурантов отправлены под домашний арест, правоохранители продолжают поиск остальных соучастников.

    В октябре прошлого года следователи обвинили шестерых жителей Казани в фиктивной постановке на учет более 2 тыс. иностранцев.

    Весной того же года правоохранители задержали супружескую пару из Зеленодольска за создание схемы легализации 1,5 тыс. мигрантов.

    В ноябре петербургские полицейские возбудили уголовное дело об организации нелегального пребывания 3 тыс. приезжих.

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    4 июня 2026, 03:58 • Новости дня
    Захарова заявила об отсутствии предложений Венгрии по встрече глав МИД

    Захарова: Венгрия не предлагала России организовать встречу Лаврова и Орбан

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и новой главы МИД Венгрии Аниты Орбан, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новым министром иностранных дел Венгрии стала Анита Орбан.

    Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявила, что Будапешт сохранит прежний внешнеполитический курс, отказавшись поставлять вооружения и военных Киеву.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил мирный курс нового руководства страны.

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    4 июня 2026, 11:07 • Новости дня
    Грузия поддержала заявление Рубио о необходимости диалога с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «соответствующим национальным интересам» заявление Госсекретаря США Марка Рубио о важности дипломатических контактов Вашингтона с Москвой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все страны исходят из соответствия собственным национальным интересам, поэтому абсолютно логично, что нынешняя администрация США начинает говорить о пересмотре отношений, в том числе с Россией», – заявил он журналистам.

    «Такова современная политика, и мы об этом всегда говорили, что все государства исходят из собственных национальных интересов», – отметил глава грузинского кабмина.

    Как отметил Ираклий Кобахидзе, «сегодняшние процессы показывают, что нет альтернативы прагматическим подходам».

    Администрация Соединенных Штатов должна поддерживать дипломатические отношения с Москвой и продолжать двусторонний диалог, несмотря на текущие разногласия, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

    По его словам, Вашингтону следует разделять вопросы украинского конфликта и двусторонних отношений.

    «Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна – это война на Украине, которую мы хотели бы видеть завершенной путем переговоров, а отдельно от этого – двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», – сказал он.

    Марко Рубио также выразил надежду на улучшение двусторонних связей в будущем. Он отметил, что после завершения конфликта на Украине отношения между Соединенными Штатами и Россией могут стать более дружественными и легкими.

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    3 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    Госдеп США расколол грузинскую оппозицию

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Госдеп США, заявивший грузинской оппозиции о необходимости взаимоотношений с государственными структурами ради обеспечения функциональной демократии, расколол противников властей на умеренных и радикальных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Делегация Госдепа США, посетившая Тбилиси 25-28 мая и встретившаяся как с властями Грузии, так и с оппозицией, указала в своем итоговом заявлении на невозможность игнорирования государственных институтов для функциональной демократии.

    После выборов в парламент Грузии в октябре 2024 года три оппозиционных партии из четырех попавших в парламент отказались от мандатов. На выборах в местные органы власти в октябре 2025 года радикалы вообще отказались от участия, тогда как умеренная оппозиция выставила своих кандидатов.

    Представитель партии «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия подтвердил, что американцы говорили оппозиции о необходимости быть вовлеченными в политическую жизнь страны для того, чтобы отражать мнение проголосовавших за нее избирателей, и что Госдеп разочарован политикой бойкота.

    Лидер радикальной оппозиции Николоз Гварамия заявил, что «Гегелия лжет или же он встречался с другими американцами».

    «Гварамия либо не знает английского языка, либо имеет проблемы с порядочностью, – ответил Гегелия. – Гварамия просто разочарован тем, что его желания не совпадают с реальностью».

    Тем временем углубляется раскол внутри самой радикальной оппозиции – осужденный на длительный срок гражданин Украины, экс-президент Михаил Саакашвили и бывший руководитель саакашвилевского «Единого национального движения» Никанор Мелия обмениваются оскорблениями в социальных сетях, обвиняя друг друга в предательстве и в тайном сотрудничестве с правящей «Грузинской мечтой».

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    3 июня 2026, 08:55 • Новости дня
    Володин назвал обоснованной повышение пошлин для мигрантов

    Володин назвал обоснованным десятикратный рост пошлин для мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Увеличение государственных пошлин для приезжающих в Россию иностранцев направлено на привлечение состоявшихся и эффективных специалистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал обоснованным решение о повышении государственных пошлин в сфере миграции, передают «Вести».

    Ранее депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект, предусматривающий введение новых сборов.

    «Мы приняли решение об увеличении пошлин от 5 до 12 раз – речь идет о тех, кто хочет приехать в страну, оформить вид на жительство, гражданство. Мы заинтересованы, чтобы люди состоявшиеся, эффективные приезжали к нам. Поэтому рост платежей – он обоснованный носит характер. Причем он не такой большой», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

    Политик добавил, что иностранцы, желающие жить и работать в России, должны уплачивать достойные взносы. Кроме того, от мигрантов ожидают уважения к российскому укладу жизни, знания языка, соблюдения законов и почитания традиций страны.

    Ранее Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство –до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6 тыс. рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8 тыс. рублей за каждого приглашенного.

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    4 июня 2026, 09:27 • Новости дня
    Оверчук назвал «нормальным процессом» меры в отношении продукции из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не вводит ограничений для импорта товаров из Армении, речь идет об обычной проверке новой продукции, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

    Вице-премьер России Алексей Оверчук на полях Петербургского международного экономического форума прояснил ситуацию с армянским импортом, передает РИА «Новости». По его словам, контроль за ввозимыми товарами является рутинной процедурой.

    «Мы вообще не вводим никаких ограничений для армянского импорта. Идет обычная нормальная работа, связанная с тем, что сейчас новый урожай пошел, новая продукция пошла, естественно, что-то появляется в ходе работы», – заявил Оверчук.

    Заместитель председателя правительства также прокомментировал возможный разрыв Еревана с Евразийским экономическим союзом. Оверчук подчеркнул, что окончательное решение зависит исключительно от армянской стороны, а Россия уважает выбор армянского народа.

    При этом вице-премьер добавил, что Армения может пойти по пути интеграции с Европейским союзом, если сочтет это более выгодным. Однако такой шаг не должен осуществляться за счет российских интересов.

    В конце мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз овощей и ягод из Армении.

    Лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление с поддержкой скорейшего референдума о геополитическом выборе Еревана.

    Президент Владимир Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС.

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