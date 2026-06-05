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    5 июня 2026, 19:44 • Новости дня

    Власти Крыма пообещали обеспечить бензином выезжающих туристов

    Власти Крыма пообещали помочь с бензином уезжающим с отдыха туристам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для гостей полуострова, испытывающих трудности с отъездом из-за дефицита топлива, определят специальные автозаправочные станции.

    Выезжающие из Крыма туристы получат доступ к топливу на специально выделенных автозаправочных комплексах, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Власти планируют определить такие АЗС на юге, западном побережье и в центре полуострова.

    «Для туристов, у которых возникли сложности с выездом за пределы Республики Крым, работает телефонная горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым 8-800-511-80-18», – подчеркнул руководитель республики. Он добавил, что правительство оперативно решает все возникающие вопросы в ручном режиме, рассматривая каждую заявку.

    По словам Аксенова, полностью удовлетворить спрос на бензин сейчас невозможно. Накануне было введено полное ограничение на продажу топлива за наличные на несколько дней, при этом талоны также недоступны для свободной покупки. Тем не менее, скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и силовые службы обеспечены горючим в полном объеме.

    Ранее Аксенов спрогнозировал нормализацию ситуации с продажей бензина в течение месяца. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос обеспечения полуострова топливом приоритетным для властей. А во ворник Минэнерго России приступило к разработке дополнительных шагов для стабильного снабжения региона нефтепродуктами.


    4 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    Жертвами украинского удара по Симферополю стали три человека
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинской атаки на Симферополь три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «По предварительным данным, три человека погибли, еще семь получили ранения», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Удар пришелся по нежилым объектам. На месте происшествия работают сотрудники экстренных оперативных служб.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что власти Крыма со своей стороны окажут всю возможную помощь и поддержку семьям жертв.

    Аксенов пожелал скорейшего выздоровления всем получившим ранения гражданам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами ПВО уничтожены семь атаковавших Севастополь беспилотников ВСУ, в результате украинской атаки горит крыша двухэтажного частного дома.

    Накануне украинские войска нанесли удар беспилотником по следовавшему в Симферополь пассажирскому автобусу.  Жертвами удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу в Енакиево в ДНР стали семь человек.


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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    3 июня 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму

    Член ОП Корякин: Съемки передвижений бензовозов в Крыму помогают противнику

    Эксперт предупредил о запрете на фото- и видеосъемку бензовозов в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские власти в районах, оказывающихся под ударами украинских БПЛА предупреждают граждан: съемка передвижения бензовозов, а также военных объектов и топливной инфраструктуры запрещена. Такие кадры помогают ВСУ наносить более прицельные удары, поэтому терпимость к подобным действиям должна быть сведена к минимуму, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ от Севастополя Станислав Корякин. Ранее в Крыму граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете сообщений о передвижении бензовозов.

    «Любые действия, способные навлечь удары на критическую инфраструктуру и военные объекты, закономерно вызывают неприятие у граждан, силовых структур и властей. Вопрос общей безопасности не терпит исключений – поэтому реакция на съемку бензовозов и других значимых объектов, включая системы ПВО, остается неизменно жесткой», – сказал Станислав Корякин, член Общественной палаты.

    Фото и видеосъемка указанных объектов, по его словам, фактически играют на руку противнику. «В конечном счете это подрывает обороноспособность и экономику России. Неважно, делается это по злому умыслу или по легкомыслию», – отметил он.

    Эксперт напомнил, что главы регионов и представители силовых структур уже неоднократно предупреждали о недопустимости съемки и распространения кадров, связанных с работой ПВО и последствиями ударов. «Эти требования звучали на всех уровнях, поэтому ужесточение мер стало вполне закономерным шагом», – добавил он.

    «Все, что попадает в соцсети, позволяет противнику корректировать последующие удары. Поэтому подобные ограничения со стороны российских властей и сил безопасности – не преувеличение, а вынужденная и оправданная необходимость», – резюмировал Корякин.

    Ранее в Крыму и Севастополе, где временно введены ограничения на продажу топлива на автозаправках после атак дронов, граждан предупредили о недопустимости публикации в интернете фото, видео и текстовых сообщений о передвижении бензовозов. Распространение подобных сведений может рассматриваться как угроза безопасности и квалифицироваться по уголовному законодательству по статье 281.1 Уголовного кодекса РФ «Содействие диверсионной деятельности», а также по статье 275 УК РФ – «Государственная измена».

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    4 июня 2026, 08:28 • Новости дня
    Движение поездов в Крыму приостановили из-за угрозы атаки беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крымская железная дорога временно остановила движение пассажирских составов на нескольких участках из-за возникшей авиационной опасности, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс».

    В связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов движение пассажирских поездов на ряде участков Крымской железной дороги временно прекращено, указали в компании, передает ТАСС

    В пути задерживаются 12 составов, следующих в Крым и обратно.

    «Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы», – добавили там.

    Начальники остановленных поездов поддерживают постоянную связь с оперативным штабом. Проводники оказывают пассажирам всю необходимую помощь и поддержку во время вынужденной остановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня крымский железнодорожный узел Джанкой прекратил обслуживание пассажиров. 19 мая из-за временной остановки Крымского моста от графика отстали девять пассажирских составов.

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    4 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан

    Сенатор Алтабаева: Киев не сможет запугать жителей Крыма и Севастополя

    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать крымчан
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевский режим ударами по гражданским объектам в Крыму и Севастополе хочет запугать мирных жителей и отомстить им за выбор в пользу России, сделанный еще в 2014 году. Но Украина не сможет достичь своих целей, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на четверг ВСУ атаковали гражданские объекты в Севастополе и Крыму.

    «Сенаторы, власти регионов выражают глубочайшие соболезнования семьям погибших при ночной атаке на Крым и Севастополь. Киевский режим бьет по гражданским объектам, поездам, автобусам, жилым домам в порыве мести жителям полуострова за их выбор, сделанный еще в 2014 году», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева.

    «Но никому не удастся запугать крымчан, жителей Севастополя. Мы всегда были россиянами. И сейчас мы отстаиваем свою родину плечом к плечу с другими жителями страны, в том числе, исторических регионов России – Донбасса и Новороссии. Они также испытывают на себе мстительность киевского режима за выбор, сделанный в 2022 году», – подчеркнула собеседница.

    В этой связи она напомнила, что Севастополь носит звание города-героя. «Мы уверены в силе нашего оружия, в способности России дать ответ Киеву и в неуклонности нашей победы. Прошедшие атаки – варварство и терроризм со стороны ВСУ. Киевский режим еще раз подтвердил, что не имеет права на существование в нынешнем виде», – резюмировала парламентарий.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем канале в Max, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения. «Экстренные оперативные службы – на месте. Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – добавил он.

    После атаки Южная пригородная пассажирская компания сообщила: «По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» также проинформировал о приостановке движения пассажирских поездов на некоторых участках пути в «связи с авиационной опасностью (БПЛА)».

    «Пассажиры составов, находящихся на закрытых для передвижения участках железной дороги, эвакуированы из поездов в целях безопасности. Начальники поездов на связи с оперативным штабом. Проводники всесторонне поддерживают пассажиров в пути», – говорится в сообщении.

    Ночью региональное управление МЧС объявляло о беспилотной опасности, снятой утром в четверг. «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана», – писал в своем канале в Max губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу в Енакиево и совершили налет беспилотников на Санкт-Петербург в день открытия ПМЭФ. По оценке экспертов, Киев последовательно расширяет практику ударов по гражданским объектам, пытаясь таким образом компенсировать неудачи на фронте. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные дроны стали оружием террора Зеленского.

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    3 июня 2026, 09:22 • Новости дня
    Пропавшего в горах Крыма студента нашли мертвым спустя неделю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поисковая операция на южном берегу Крымского полуострова завершилась, пропавшего студента обнаружили без признаков жизни, сообщила глава пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Динара Ахтемова.

    Студент Александр Скрипников, пропавший 25 мая, был найден мертвым в горах на южном берегу Крыма, сказала Ахтемова РИА «Новости».

    В последний раз молодого человека видели неподалеку от ущелья Уч-Кош, где и велась спасательная операция в условиях сложного рельефа.

    Отмечается, что тело обнаружили на восьмые сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая за пределами Симферополя нашли труп пропавшего музыканта Сергея Сысоева. В конце того же месяца спасатели передали властям тело погибшей в горах Южной Осетии россиянки.

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    3 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО сбила семь атаковавших Севастополь украинских беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены семь беспилотников ВСУ, в результате украинской атаки горит крыша двухэтажного частного дома, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. БПЛА сбиты над Нахимовским районом, Северной стороной и Парком Победы, сообщил гРазвожаев в «Максе».

    По предварительным данным спасательных служб, никто из местных жителей не пострадал. Обломки одного из сбитых дронов упали на двухэтажный частный дом в садовом товариществе на Северной стороне, спровоцировав возгорание кровли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

    Минувшей ночью российские военные сбили над Севастополем семь украинских беспилотников.

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    4 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении более 20 атаковавших Севастополь БПЛА
    Развожаев сообщил об уничтожении более 20 атаковавших Севастополь БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили более 20 украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    БПЛА сбиты в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана, сообщил Развожаев в «Максе».

    «Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах», – подчеркнул глава региона.

    По предварительным данным спасательной службы, обломки одного из сбитых аппаратов упали на территории садового товарищества на Северной стороне.

    В результате инцидента в селе Фруктовое поврежден фасад частного жилого дома. Пострадавших среди мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Прошлой ночью российские военные сбили над Севастополем семь украинских беспилотников.

    В результате украинской атаки на Симферополь три человека погибли, еще семь получили ранения.

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    3 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе действует воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев опубликовал соответствующее предупреждение в «Максе».

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – написал глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник российские военные сбили над Севастополем семь украинских беспилотников.

    В мае на территории Севастополя после отражения ночного налета украинских войск выявили опасный предмет со взрывчаткой, замаскированный под обшитую пенопластом коробку.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 июня 2026, 22:58 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем

    Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Севастополем

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили два БПЛА над Севастополем, военные отражают атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты два БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Max.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбиты два БПЛА в Нахимовском районе», – написал губернатор в блоге.

    Специалисты призывают местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Ситуация находится под полным контролем властей.

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

    В конце прошлого месяца средства ПВО сбили над Севастополем более 20 беспилотников.

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    3 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    АТОР: Зарубежный отдых для россиян подешевел из-за крепкого рубля

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость путевок за границу снизилась в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом благодаря укреплению национальной валюты, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Российские туроператоры предлагают туры за рубеж по ценам ниже прошлогодних, пояснила Ломидзе, передает РИА «Новости».

    Такая динамика связана с укреплением рубля.

    «Туроператоры сейчас предлагают туры, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше чем на 10%», – сказала Ломидзе.

    По ее словам, отечественная туриндустрия полностью готова к летнему сезону и предлагает путешественникам широкий ассортимент направлений. Компании успешно адаптировались после кризиса на Ближнем Востоке и перенаправили потоки туристов в другие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, укрепление российской валюты привело к существенному снижению стоимости путевок на азиатских направлениях.

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    4 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    РСТ: Полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам не будет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны не станут полностью закрывать въезд гражданам России, однако могут ввести черные списки и сократить выдачу многократных разрешений, сообщил генеральный директор VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    Абасов отметил возможные ограничения для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».

    «Вероятность того, что россиянам запретят шенген уже завтра, практически нулевая. Даже в оптимистичном сценарии речь скорее пойдет об усилении проверок, возможном черном списке для определенных категорий и дальнейшем сокращении многократных виз, а не о полном запрете въезда для всех россиян», – сказал Абасов.

    Эксперт пояснил, что визовые решения принимаются не за один день, требуя прохождения нескольких уровней согласования в европейских инстанциях. Полноценная блокировка туристических поездок потребовала бы изменения Визового кодекса, на что обычно уходят месяцы или годы.

    Окончательные выводы о перспективах инициативы станут ясны после соответствующих комментариев по итогам текущих обсуждений. В ближайшие дни ожидаются официальные заявления европейских чиновников.

    Ранее власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах».

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

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    5 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    Несколько пригородных поездов отменили в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    В Крыму с 5 июня частично прекращается движение электричек, а также корректируется график отправления составов по популярным маршрутам, сообщила компания-перевозчик Южная Пригородная Пассажирская Компания (ЮППК).

    Южная пригородная пассажирская компания скорректировала расписание движения железнодорожного транспорта, передает РИА «Новости».

    С 5 июня приостанавливается курсирование составов на направлениях между Симферополем, Севастополем и Евпаторией. Также изменения затронут маршруты, связывающие Феодосию, Джанкой, Владиславовку, Армянск, Азовскую и Керчь.

    Помимо полной отмены некоторых рейсов, перевозчик внес корректировки в действующий график движения на 5 и 6 июня. Пассажирам рекомендуют заранее проверять время отправления нужных составов.

    Актуальная информация доступна гражданам в режиме онлайн. Ознакомиться с обновленным расписанием можно на официальном сайте компании или через мобильное приложение для покупки билетов.

    Накануне Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских составов из-за угрозы атаки беспилотников.

    В этот же день станция Джанкой получила статус технической для пропуска поездов без остановок.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при украинской атаке БПЛА на пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь, один человек погиб и трое получили ранения.

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    4 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Глава АТОР назвала предпочтения работающих российских туристов

    Ломидзе: Работающие россияне полюбили отдых в глуши, но с интернетом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Работающие граждане в возрасте от 25 до 45 лет предпочитают проводить отпуск в тихих местах, однако обязательным условием стало наличие качественной связи, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на полях ПМЭФ-2026.

    Ломидзе на полях ПМЭФ-2026 поделилась наблюдениями о современных туристических трендах. «Покоя хочется, тишины хочется, но с нормально работающим Wi-Fi. Целевая аудитория с такими запросами – это туристы в возрасте от 25 до 45 лет, люди работающие, обеспеченные», – пояснила глава ассоциации, передает РИА «Новости».

    Специалист добавила, что раньше путешественники часто уезжали на экзотические курорты ради полного отключения от сети. Сегодня отдыхающим необходимо круглосуточное подключение к интернету, чтобы иметь возможность самостоятельно решать, когда ограничивать доступность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отельеры на Мальдивах объявили о скидках до 70% для российских туристов.

    Ассоциация туроператоров России сообщила о существенном снижении стоимости путевок на азиатские курорты.

    Представители отрасли отметили резкое падение цен на летние авиабилеты в Сочи и Минеральные Воды.

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    5 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Глава Хабаровского края Демешин раскрыл барьеры для китайских туристов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Развитие туристического потока из азиатских стран в Хабаровский край серьезно тормозится из-за отсутствия работающих круглый год пунктов пропуска через государственную границу, заявил глава региона Дмитрий Демешин.

    «У нас речной пункт пропуска в Хабаровске работает на пределе. Только заканчивается навигация – направление замирает. Поэтому отсутствие круглогодичных переходов – один из главных барьеров на пути туристов», – цитирует Демешина РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России обсудили строительство трансграничного филиала Национального центра «Россия» на приграничном острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае.

    Руководство соседнего Приморского края запланировало увеличение количества еженедельных авиарейсов в города Китая.

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