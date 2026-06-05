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    Как бороться с атаками Украины на сухопутный коридор в Крым
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Меркель отказалась быть переговорщиком ЕС с Россией
    Роскосмос сообщил о двух утечках воздуха на МКС
    Путин: Суверенитет означает быть сильнее и умнее
    Путин в ответ на письмо Зеленского призвал российских военных: Работайте, братья
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%
    Путин: Более 80% строительных проектов АЭС в мире реализуются при участии Росатома
    5 июня 2026, 17:37 • Новости дня

    Путин назвал высокое качество жизни главным условием роста демографии в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Успех страны в демографической сфере напрямую зависит от достойной оплаты труда граждан и высокого уровня их жизни, отметил президент России.

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума назвал условие демографического роста России, передает ТАСС.

    «И сегодня, и на перспективу суверенитет страны определяют люди: их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления», – заявил российский лидер.

    Президент подчеркнул, что профессиональные навыки граждан должны хорошо оплачиваться. По его словам, конкурентоспособность и демографический успех возможны только при условии высоких заработков и достойного качества жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент назвал поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей. Ранее  глава государства указал на необходимость достижения коэффициента рождаемости 2,2 по всей стране.

    А осенью прошлого года российский лидер подчеркнул важность развития демографического потенциала для укрепления суверенитета.

    5 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу

    Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского

    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Публичные обращения Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу указывают на проблемы с закрытыми каналами связи и нежелание мировых лидеров идти с ним на контакт, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.

    По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.

    В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.

    «Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.

    Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.

    «Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.

    Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.

    Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.

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    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

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    5 июня 2026, 20:29 • Видео
    США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    5 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским после полученного от него письма. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    «Мне вчера еще пресс-секретарь Песков показал это письмо, но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять бумажку подсунул, и я ее посмотрел, бегло», – рассказал Путин, передает официальный канал Кремля в Max.

    «Насчет нескольких вещей, на которые я обращаю внимание. Первое. Он упомянул, автор письма, о моtм возрасте. Что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что и в моем возрасте многие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другая оценка политического характера, но в целом работают активно», – сказал Путин.

    «Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что, если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, и всем бы посоветовал. Тем более что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему», – добавил президент.

    «Теперь автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже, и, более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной, и искать их нужно в Европе. Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, но почему отказывают в таком качестве американской администрации, президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы», – отметил Путин.

    «Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время "Рэмбо. Первую кровь", конечно, где-то может быть уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать, надо продолжать», – иронично напомнил Путин о неудачном визите Зеленского в Вашингтон на переговоры к Трампу.

    Далее Путин рассказал, что в апреле один российский предприниматель получил приглашение в Киев и поехал туда неофициально, после чего встретился с украинской стороной. Вернувшись, он сообщил, что, помимо второстепенных разговоров, ключевой темой стала просьба Киева о личной встрече с российским лидером.

    Путин ответил ему, что считает бессмысленным формат переговоров «ради самого процесса», когда результат заранее не предполагается. Президент напомнил о Минских соглашениях.

    «Всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось: устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Эти все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину», – напомнил глава государства.

    «Я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших Вооруженных сил. Вот и все», – подчеркнул Путин.

    «Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение», – сказал Путин.

    «И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений», – добавил Путин.

    «И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства, – сказал Путин, обращаясь к автору вопроса. – Это способ создания условий для личных встреч и переговоров?  Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», – пояснил Путин.

    «И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – сказал Путин.

    Отвечая на вопрос модератора о возможности личной встречи с украинским лидером, Путин сказал: «Пока не вижу смысла».

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения двусторонней встречи.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался заранее раскрывать реакцию Путина на это послание. При этом представитель Кремля напомнил о возможности приезда украинского политика в Москву для личной встречи.

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    5 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    Путину передали содержание открытого письма Зеленского
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Не буду забегать вперед», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Путина на послание Зеленского.

    Песков заявил, что Путин получил письмо Зеленского в ночное время, передают «Известия».

    «Да, мы в ночи уже передали письменный вариант. То, что из средств массовой информации, передали президенту, он ознакомился», – заявил официальный представитель Кремля.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в открытом письме предложил Владимиру Путину провести встречу на территории третьего государства.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ пригласил украинского политика приехать для разговора в Москву.

    Владимир Путин ранее назвал возможные личные переговоры с главой киевского режима окончательной точкой мирного процесса.

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    5 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    МИД призвал европейцев отказаться от языка ультиматумов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса, им следует отказаться от языка ультиматумов, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    По словам Галузина, европейские политики прекрасно осведомлены о способах связи с Москвой для возможного возобновления переговорного процесса. Для начала предметного диалога по Украине странам Европы необходимо предложить конструктивные идеи, отказавшись от языка ультиматумов, передает РИА «Новости».

    «Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим», – заявил высокопоставленный дипломат.

    Галузин также отметил, что риторика ультиматумов в общении с Москвой неприемлема и не приведет к началу содержательного диалога. По его словам, искреннее стремление к миру должно подкрепляться конкретными предложениями, которые российская сторона готова рассмотреть и оценить на предмет их целесообразности.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила отсутствие реальных шагов со стороны европейских партнеров.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

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    5 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    Путин назвал три технологии для кардинального изменения жизни людей
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного экономического форума в Петербурге обозначил искусственный интеллект, автономные решения и платформенные системы как главные драйверы трансформации современного общества и экономики.

    В ходе своего обращения он обратил внимание на важнейшие инновации, определяющие будущее развитие страны и мира, передает ТАСС.

    «Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах», – заявил президент.

    Также он отметил важность автономных систем для повышения производительности труда в целых отраслях экономики. Третьим значимым элементом он назвал платформенные решения, дающие участникам рынка возможность напрямую обмениваться информацией и оперативно заключать сделки.

    «По прогнозам ученых, специалистов те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того – без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», – отметил президент.

    В конце мая президент России рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе столичной скорой помощи.

    Месяцем ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала платформенные решения главными тенденциями отечественной экономики к 2036 году.

    В начале года глава государства обозначил внедрение автономных беспилотных систем важной необходимостью для страны.

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    5 июня 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки для применения бизнесом упрощенной системы налогообложения.

    «С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения, сейчас он составляет 20 млн рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 млн, а еще через год – десять», – заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что детально обсудил этот вопрос с деловыми кругами и премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам консультаций президент счел возможным отложить дальнейшее ужесточение требований к доходам бизнеса.

    «Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Министерство финансов предложило снизить порог доходов по НДС для малого бизнеса до 10 млн рублей.

    В ноябре Госдума одобрила поэтапное изменение этого показателя.

    В конце того же месяца глава государства подписал соответствующий налоговый закон.

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    5 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе масштабного обмена по формуле «185 на 185» с подконтрольной Киеву территории освобождены российские бойцы, которые уже находятся в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    Процесс передачи состоялся 5 июня, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Освобожденные россияне в настоящий момент находятся на территории Белоруссии. С прибывшими бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Вскоре военнослужащих перевезут в Россию для прохождения комплексного лечения и реабилитации. Им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях министерства.

    Важную роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Государство оказало сторонам ценные посреднические усилия гуманитарного характера.

    В конце апреля Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    Двумя неделями ранее стороны провели обмен по формуле «175 на 175».

    В мае прошлого года Минобороны сообщило об освобождении 205 российских бойцов.

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    5 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Песков назвал подъем в шесть утра «стрёмом»

    Песков признался в нелюбви к ранним подъемам по утрам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель Кремля заявил, что предпочитает просыпаться ближе к восьми часам, считая более ранние пробуждения некомфортными для себя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих утренних привычках во время Петербургского международного экономического форума.

    В блогерской студии VK Видео он принял участие в популярном интернет-формате блиц-опроса с оценками «норм или стрём», передает ТАСС.

    «Стрём», – не задумываясь ответил Песков на вопрос ведущей об отношении к подъему в шесть утра.

    Пресс-секретарь главы государства пояснил, что считает нормальным временем для пробуждения период ближе к восьми часам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе этого же опроса представитель Кремля назвал ношение роскошных усов супернормой. Необходимость отказывать прессе в комментариях пресс-секретарь президента также охарактеризовал словом «стрём».

    Кроме того, во время беседы в студии VK Песков призвал ставить максималистские цели для достижения жизненного успеха.

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    5 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    При атаке дронов ВСУ на ЗАЭС пострадали трое специалистов Росатома
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский беспилотник нанес удар по Запорожской атомной электростанции, нарушив установленный режим тишины и ранив троих восстанавливавших объект сотрудников.

    В результате атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС пострадали три человека. Двое получивших ранения находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата, что привело к нарушению объявленного 5 июня режима тишины. Пострадавшими оказались специалисты Росатома, занимавшиеся восстановительными работами на станции.

    Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии обратить пристальное внимание на этот инцидент.

    Напомним, что Лихачев уже предупреждал о реальной угрозе ядерной безопасности всей Европы из-за ежедневных атак ВСУ. Ранее российская сторона провела экстренные консультации с руководством МАГАТЭ на фоне резкой эскалации обстановки вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая целенаправленный удар украинского беспилотника по машинному залу приблизил мир к опасному инциденту.

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    5 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире
    Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Истребитель Су-57 пятого поколения представляет собой лучший истребитель в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с информационными агентствами.

    «Что касается Су-57, мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Машину пятого поколения, думаю, что лучшую в мире на сегодняшний день. Наши индийские друзья тогда сказали: «Давайте вы сами, а там посмотрим». В принципе этот самолет мог бы быть нашим совместным производством. Мы его сделали самостоятельно, и мы готовы с Индией работать и поставлять, и развивать. Здесь нет никаких ограничений», – цитирует Путина ТАСС.

    Накануне генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о боевом превосходстве российского истребителя над лучшими зарубежными вооружениями. В феврале Индия рассматривала возможность приобретения у России до 40 самолетов Су-57 для укрепления своих ВВС.

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    5 июня 2026, 15:56 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал группу военных при разминировании у Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ пострадали пятеро специалистов группы разминирования Минобороны России.

    Инцидент произошел в районе одной из опор линии электропередачи Запорожской АЭС, передает ТАСС.

    Атака произошла во время действия режима тишины. Он был специально введен для безопасного проведения ремонтных работ на поврежденном участке.

    «В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь», – сообщили на станции.

    Ранее специалисты приступили к восстановлению поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС.

    Накануне украинские беспилотники совершили массированную атаку вблизи территории атомной станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы из-за ежедневных ударов ВСУ.

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    5 июня 2026, 05:53 • Новости дня
    Путин выступил против провокационного вопроса немецкому журналисту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин высказался против того, чтобы журналист немецкого агентства отвечал на резкий вопрос модератора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    «Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», – обратился российский лидер к корреспонденту агентства DPA, передает РИА «Новости».

    До этого модератор спросил его о том, обращает ли представитель этого крупнейшего немецкого агентства внимание на то, что Германия «готовится к войне»

    «Это правда? Или это нам так кажется? И что, она правда с Россией собирается воевать?», – звучал вопрос.

    Президент Путин начал работу на Петербургском международном экономическом форуме со встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств. В ходе этой беседы российский лидер со смехом отверг обвинения в подготовке военного конфликта со странами Запада.

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    5 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил о кризисе ВТО из-за позиции западных стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума заявил, что ослабление роли Всемирной торговой организации стало следствием действий западных стран, которые ранее выступали инициаторами создания и продвижения системы глобальных торговых правил. По его словам, интерес к универсальным нормам ВТО начал снижаться тогда, когда Запад столкнулся с усилением конкуренции на мировых рынках.

    «Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто еt и создавал – а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин указал на неактуальность норм Всемирной торговой организации в условиях глобальной конкуренции.

    Вице-премьер Алексей Оверчук назвал работу этой структуры практически парализованной.

    Для защиты открытой экономики Москва и Пекин подписали совместный документ о противодействии торговому протекционизму.

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    5 июня 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние пять лет доходы граждан страны увеличились почти на треть с учетом инфляции благодаря повышению производительности труда, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    «За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении, более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий», – сказал президент, передает ТАСС.

    Дальнейшее повышение оплаты труда глава государства связал с эффективностью производственных процессов. Важную роль в этом сыграет внедрение современных технологических решений и развитие отечественной инженерной школы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о росте реальных денежных доходов россиян более чем на 25% за три года.

    За последние 15 лет среднемесячная номинальная заработная плата в России выросла в пять раз. По итогам прошлого года реальные зарплаты в стране увеличились на 4,5%.

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    Главное
    Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
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