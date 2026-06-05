Пьяная ссора соседей в Подмосковье завершилась убийством и суицидом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ночной конфликт в закрытом коттеджном поселке привел к жестокой расправе над мужчиной и последующему самоубийству нападавшего. Трагедия разыгралась 5 июня на территории комплекса «Бахтеево-Парк» в Раменском Московской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними внезапно возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в поножовщину. Один из участников ссоры нанес оппоненту множественные ранения, а затем задушил жертву.

Желая скрыть следы преступления, злоумышленник привязал убитого к автомобилю и перевез к его дому. Там он сбросил труп в колодец. Позже самого нападавшего также нашли мертвым. Следователи считают, что он свел счеты с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Раменская городская прокуратура взяла ход расследования под строгий контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичный суд отправил в СИЗО подозреваемого в жестокой расправе над двумя соседями. В апреле правоохранители задержали мужчину за двойное убийство после бытовой ссоры в подмосковном поселке. А в январе спасатели обнаружили тела двух убитых мужчин после тушения пожара в жилом доме в Дмитрове.