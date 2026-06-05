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    5 июня 2026, 15:59 • Новости дня

    Глава AmCham допустил ухудшение отношений России и США после выборов в Конгресс

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможный проигрыш Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс приведет к серьезному обострению диалога между двумя государствами, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме заявил: «Республиканцы, по моему мнению, проиграют выборы. И если это произойдет, то это станет плохой новостью для нас и сделает ситуацию еще худшей, чем сейчас», передает Lenta.Ru.

    Руководитель организации также подчеркнул важность частичного снятия антироссийских санкций до ноября. Он выразил надежду на завершение украинского конфликта к этому времени, что способствовало бы отмене экономических ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнес пока не замечает смягчения антироссийских санкций.

    При этом большинство компаний из США сохранили свои инвестиции и заводы в России.

    Американист Малек Дудаков предрек Республиканской партии очень сложные выборы в Конгресс.

    4 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»

    В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»

    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступление на вооружение российского флота модернизированных атомных субмарин «Ясень-М» изменило расстановку сил в Мировом океане благодаря их уникальной малошумности и оснащению гиперзвуковыми ракетами, считают американские военные эксперты.

    Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.

    «Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.

    Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.

    Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».

    А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.

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    4 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США 5 июня планируют подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», – заявил он в интервью «Звезде», передает РИА «Новости».

    В конце прошлого года Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Ранее спецпредставитель президента предложил соединить два государства подземным маршрутом через Берингов пролив.

    Президент США назвал идею строительства такого объекта весьма интересной.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    5 июня 2026, 03:45 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    Палата представителей Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нижняя палата Конгресса США проголосовала за документ, предполагающий создание фонда восстановления для Украины и расширение рестрикций в отношении Москвы.

    Инициативу поддержали 226 конгрессменов, против высказались 195 политиков. Законопроект одобрили 18 представителей Республиканской партии, 207 демократов и один независимый депутат. Документ был внесен на рассмотрение в апреле 2025 года, передает РИА «Новости».

    Проект возобновляет право американского президента передавать оборонное имущество в аренду или в кредит Киеву и странам Восточной Европы. До конца 2027 года продлеваются полномочия Министерства обороны США по оказанию помощи украинской стороне в сфере разведки и безопасности. Госдепартаменту поручено укрепить потенциал вооруженных сил и пограничных служб государств Балтии.

    Глава Белого дома получает право оценивать состояние российско-украинских отношений. На основе этого анализа президент сможет вводить дополнительные санкции, блокировать активы и применять новые экспортные пошлины. Для окончательного вступления в силу документ должен пройти утверждение в сенате.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала способность справиться с экономическим давлением, которое западные страны оказывают несколько лет. При этом на Западе регулярно звучат сомнения в эффективности применяемых ограничительных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США одобрили голосование по законопроекту о санкциях против России. Медведев назвал причину финансирования Киева Западом. Американист Дудаков назвал голосование по новым санкциям против России признаком ослабления американского президента.

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    4 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Лаврова удивили заявления Рубио о неготовности сторон конфликта на Украине к уступкам
    Лаврова удивили заявления Рубио о неготовности сторон конфликта на Украине к уступкам
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России выразил недоумение позицией американского госсекретаря касательно неготовности Москвы к уступкам для мирного урегулирования.

    Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров прокомментировал недавнее выступление главы Госдепа США Марко Рубио в американском Конгрессе. В интервью телеканалу RT Arabic дипломат напомнил об участии госсекретаря в переговорах в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Сейчас они заявляют в Евросоюзе: мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио на днях, выступая в Конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что он хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивает не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», – признался Лавров.

    Министр назвал подобные рассуждения странными. Он подчеркнул, что на встрече в Анкоридже российский лидер Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа о первостепенных шагах для остановки конфликта и начала политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рубио заявил о необходимости поддержания дипломатического диалога с Москвой. В конце мая Сергей Лавров в телефонном разговоре напомнил американскому госсекретарю об анкориджских договоренностях. Весной глава российского дипломатического ведомства отметил колебания Вашингтона в вопросах мирного урегулирования.

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    4 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Лавров: На Украине война Байдена стала войной Трампа
    Лавров: На Украине война Байдена стала войной Трампа
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания госсекретаря США Марко Рубио свидетельствуют о трансформации роли Вашингтона в украинском конфликте, который, по его словам, фактически стал «войной Трампа».

    Высказывания госсекретаря США Марко Рубио подтверждают, что украинский конфликт перестал быть исключительно делом Джо Байдена, передает РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что теперь это полноправная война нового американского лидера.

    «То, что сказал Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном, что это уже война Байдена стала войной Трампа», – подчеркнул министр иностранных дел в ходе Петербургского международного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    До этого американский политик заявлял о готовности Соединенных Штатов выступить посредником для завершения конфликта.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой Госдепа.

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    4 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Песков назвал главное для России условие в переговорах по Украине

    Песков назвал национальные интересы приоритетом России в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В процессе урегулирования украинского конфликта Москва руководствуется исключительно собственными приоритетами, несмотря на участие Вашингтона в качестве посредника, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил ключевые приоритеты Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, страна не идеализирует роль американской стороны в дипломатическом процессе.

    «При всем уважении к Соединенным Штатам и их добрым услугам для нас главное – наши национальные интересы», – подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что статус Вашингтона в украинском урегулировании оценивается прагматично на фоне новых санкций.

    Песков добавил, что иллюзий относительно действий США никогда не возникало. Это связано с тем, что Вашингтон продолжает регулярно поставлять и продавать вооружение украинской армии.

    Ранее Песков заявил об открытости России для контактов по украинскому урегулированию.

    Президент Владимир Путин заявил, что контроль России над Донбассом и сделка по Украине не противоречат друг другу.

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    5 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение портала Politico о том, что США, скорее всего, откажутся от поставок Германии ракет Tomahawk.

    «Никаких Мерцу Tomahawk», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал материал электронной газеты Politico об опасениях США поставлять Германии Tomahawk .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.


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    4 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Путин назвал условие участия Евросоюза в украинском урегулировании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства способны оказать содействие мирному процессу при строгом соблюдении достигнутых ранее американо-российских компромиссов, заявил президент России.

    Президент России Владимир Путин обозначил роль западных стран в поиске выхода из текущей ситуации. Заявление прозвучало на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения конфликта на Украине. На мой взгляд, оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже, и украинская сторона очень хорошо об этом знает», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер напомнил о переговорах с американским коллегой, где обсуждалась готовность Москвы пойти на ряд компромиссов. Теперь главный вопрос заключается в том, согласится ли Киев принять предложенные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил о согласии Москвы на определенные компромиссы по украинскому вопросу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал достигнутые в Анкоридже договоренности отправной точкой для мирных переговоров. А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил возможность выхода за рамки этих условий при урегулировании конфликта.

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    4 июня 2026, 19:14 • Новости дня
    Лавров уличил США в затягивании конфликта на Украине

    Лавров: Бои на Украине прекратились бы при реальной инициативе США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликт на Украине мог бы давно завершиться, если бы Соединенные Штаты действительно продвигали свои предложения по мирному урегулированию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Военные действия на Украине уже прекратились бы при условии реального продвижения Вашингтоном собственной мирной инициативы, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «На Аляске было достигнуто понимание очень четкое на основе конкретного предложения Соединенных Штатов. Если бы США свою инициативу продвигали бы по-настоящему, я думаю, что мы давно бы были за столом переговоров и военные действия были бы прекращены», – подчеркнул глава российского дипломатического ведомства в интервью телеканалу RT Arabic.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил о колебаниях Вашингтона в вопросе украинского урегулирования.

    Президент Владимир Путин на саммите в Анкоридже согласился с предложенной американской стороной концепцией.

    Москва и Вашингтон придерживаются выработанных на Аляске четких пониманий.

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    5 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон может отменить план поставки ракет Tomahawk в Германию отчасти из-за того, что официальные лица обеспокоены возможной реакцией России на это, в частности, как эскалацию и резкое изменение давно запланированного соглашения.

    «По словам двух европейских и одного американского чиновников, официальные лица США опасаются, что Москва примет ответные меры, если администрация американского президента Дональда Трампа продолжит попытки разместить высокоточные ракеты в центре континента», – пишет Politico.

    Любое решение не поставлять их сорвало бы сделку, заключенную при администрации Джо Байдена, и оставило бы Берлин без защиты, в которой, по словам немецких лидеров, он отчаянно нуждается, сказано в материале.

    Этот шаг является частью более широкого сокращения американского участия в Североатлантическом альянсе, включая отмену развертывания тысяч американских военнослужащих в Германии и планы по выводу определенных активов.

    Американские официальные лица, даже если они в первую очередь опасаются реакции России, вероятно, также обеспокоены сокращением запасов американского оружия. В первые недели войны в Иране США выпустили тысячи ракет Tomahawk  и Patriot.

    Министр обороны Пит Хегсет заявил Конгрессу в прошлом месяце, что потребуются «месяцы и годы», чтобы заменить боеприпасы, израсходованные в ходе военного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.

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    5 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил о проектировании тоннеля через Берингов пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подпишет соглашение с инжиниринговой компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.

    Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение с инжиниринговой компанией о проектировании тоннеля через Берингов пролив, передает РИА «Новости». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Все очень четко. Мы подписываем соглашение с инжиниринговой компанией, которая будет вместе с нами проектировать этот тоннель», – сказал руководитель инвестиционного фонда.

    В октябре 2025 года Дмитриев уже заявлял о возможности строительства магистрали, соединяющей Россию и США. Тогда он отмечал, что объект можно возвести менее чем за восемь лет благодаря использованию передовых технологий. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл эту идею интересной.

    В конце 2025 года американский инвестор Джим Роджерс также поддержал инициативу. Он выразил уверенность, что проект пойдет на пользу обеим странам и обеспечит удобное сообщение между государствами. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что реализация столь масштабного замысла невозможна без политической воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля через Берингов пролив.

    В конце прошлого года он объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Прошлой осенью спецпредставитель президента оценил стоимость строительства объекта в сумму до 8 млрд долларов.

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    5 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    В МИД заявили об усилении санкционного давления США

    Замглавы МИД Галузин сообщил об усилении санкционного давления США на Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подготовка Вашингтоном новых ограничительных мер прямо противоречит американским заявлениям о перспективах восстановления двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Российское внешнеполитическое ведомство фиксирует не просто продолжение прежней линии Белого дома, а заметное усиление давления на Москву, передает РИА «Новости».

    Подобные шаги американской администрации идут вразрез с разговорами о возможном улучшении двусторонних связей.

    «Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров рассказал о введении нынешней администрацией США новых самостоятельных санкций против России.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сообщил о постоянном наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Представитель американского Минфина подтвердил планы по сохранению существующих антироссийских ограничений.

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    5 июня 2026, 10:16 • Новости дня
    Песков оценил вероятность летней встречи Путина и Трампа

    Песков оценил вероятность летней встречи Путина и Трампа в 50%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вероятность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в 50%, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Теоретически 50%: или будет, или не будет», – заявил представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума. Так он ответил на вопрос журналистов о возможности организации саммита лидеров двух стран в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Дмитрий Песков допустил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    В апреле лидеры двух стран провели телефонный разговор в дружественной атмосфере.

    Президент России рассказал американскому коллеге о террористических атаках Киева на гражданские объекты.

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