Россиянка получила тюремный срок на Бали

Суд Индонезии отправил россиянку в тюрьму за сокрытие наркоплантации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд острова Бали в Индонезии признал 33-летнюю гражданку России Ксению Варламову виновной в нарушении антинаркотического законодательства. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев и 15 дней лишения свободы, передает РИА «Новости».

Приговор оказался на 15 дней строже запрошенного прокуратурой срока. Сама осужденная согласилась с вынесенным вердиктом. Следствие не установило причастности девушки к работе лаборатории. Однако инстанция пришла к выводу, что она знала о гидропонной плантации марихуаны своего знакомого, но скрыла этот факт от властей.

Осенью 2025 года полиция нашла в доме на севере Денпасара 14 кустов каннабиса и десятки саженцев. Общая масса изъятых запрещенных веществ превысила 133 грамма. Эти улики будут использованы в отдельном процессе против организатора незаконного бизнеса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально Варламовой грозило пожизненное лишение свободы. В марте индонезийские силовики арестовали двоих россиян за организацию крупной лаборатории мефедрона на Бали. А в августе прошлого года суд Денпасара отправил в тюрьму еще одного гражданина России за попытку провоза пасты из каннабиса.