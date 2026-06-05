Эксперт рассказал об условиях получения пенсионных накоплений россиян

Экономист Сафонов: Накопления меньше 439 776 рублей можно получить единовременно

Tекст: Дарья Григоренко

В текущем году россияне получат возможность вывести пенсионные сбережения одной суммой при остатке менее 439 776 рублей. Если накопления превышают этот порог, финансовые средства назначат в виде ежемесячной прибавки к основной пенсии, передает Газета.Ru.

«Право на выплату пенсионных накоплений в 2026 году имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Единовременная выплата назначается, если расчетный размер ежемесячной накопительной пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера», – сообщил профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Экономист уточнил, что при расчете применяется стандартный период дожития сроком 270 месяцев. Именно на этот показатель делится общая сумма сбережений для определения формата выплат. Основная часть таких средств сформировалась у работавших россиян за счет отчислений работодателей в период с 2002 по 2013 год.

Проверить состояние лицевого счета можно через портал государственных услуг, заказав соответствующую выписку. Средний размер разовой выплаты составит 68,1 тыс. рублей, а пожизненной прибавки – около 1,5 тыс. рублей ежемесячно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Юлия Финогенова назвала порог для единовременной выплаты пенсионных накоплений в размере 439 776 рублей.

Доцент Игорь Балынин напомнил о праве предпенсионеров на получение всех средств разом.

Экономист Ольга Глухова оценила средний размер такой выплаты в 2026 году в 68 тыс. рублей.