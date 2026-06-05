Ученые предупредили о сильной магнитной буре в ближайшие часы

Ученые РАН спрогнозировали начало сильной магнитной бури в ближайшие часы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Очередной выброс космической массы накроет планету в ближайшие один или два часа. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН зафиксировали прибытие второго плазменного облака, передает ТАСС.

«Пришел второй выброс от X вспышки. Со вторым ударом магнитосфера уже вряд ли справится. Должна уже подустать», – отметили исследователи. Они добавили, что возмущения начнутся совсем скоро.

3 июня на Солнце произошли три крупные вспышки классов М9.3, М7.7 и Х1.0. Каждое из этих явлений сопровождалось направленным в сторону Земли выбросом плазмы. Ранее предполагалось, что к пятнице бури достигнут лишь умеренного уровня G1-G2.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Солнце произошел мощный взрыв балла М9.3. В четверг ученые предупредили о надвигающемся на планету сильном геомагнитном шторме. Утром в пятницу специалисты зафиксировали присутствие вспышечной массы рядом с Землей.