Танзания предложила России совместно разрабатывать месторождения природного газа

Tекст: Денис Тельманов

Власти африканской страны рассчитывают на активное участие отечественных компаний в перспективных нефтегазовых проектах, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделала президент республики Самия Сулуху Хасан на полях международного экономического форума в Петербурге.

«Другой сферой является нефтегазовая. Мы обнаружили около 1,6 трлн кубических метров природного газа, но нам по-прежнему необходимо проводить дальнейшую разработку этих месторождений, поэтому мы приглашаем российский частный сектор к сотрудничеству с нами в этой области», – заявила глава государства.

Петербургский международный экономический форум проходит в текущем году с 3 по 6 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о планах компании «Газпром» по добыче газа в африканской республике.

В начале июня глава танзанийского государства Самия Сулуху Хасан прилетела в Россию с государственным визитом. Президент России Владимир Путин поприветствовал африканского лидера в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.