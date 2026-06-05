Голикова заявила о необходимости строгого регулирования нейросетей в медицине

Tекст: Денис Тельманов

Использование новых технологий в социальной сфере невозможно без строгих правил, передает РИА «Новости».

«Есть отрасли, для которых регулирование критически важно, например, это здравоохранение. Мы не можем применять технологии искусственного интеллекта, не отвечая на очень многие чувствительные вопросы для граждан», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.

Политик добавила, что бизнес начнет активно использовать инновации при условии их экономической эффективности. По мере роста доступности такие решения превратятся в ключевой фактор конкуренции.

По ее словам, более 90% компаний по всему миру уже признают внедрение нейросетей важнейшим трендом. В будущем развитие алгоритмов затронет около 40% мировой занятости, а в развитых странах этот показатель достигнет 60%. Успешность применения технологий будет напрямую зависеть от способности государств адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин рассказал лидерам ЕАЭС о применении искусственного интеллекта в работе московской скорой помощи.

На следующий день главы государств союза приняли совместное заявление об ответственном развитии передовых цифровых технологий. Месяцем ранее глава государства поручил проработать программы ускоренного внедрения нейросетей в ключевые отрасли экономики и социальной сферы.