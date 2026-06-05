Песков назвал уход части западных компаний из России «абсолютно скотским»

Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.