Директор Эрмитажа призвал не реагировать на санкции Запада

Директор Эрмитажа Пиотровский призвал не реагировать на санкции Запада

Tекст: Дарья Григоренко

Пиотровский в ходе Петербургского международного экономического форума указал на бессмысленность переживаний из-за рестрикций. По его мнению, накопленный во времена СССР опыт поможет гражданам благополучно существовать в нынешних реалиях, передает телеканал 360.

«В Советском Союзе была система людей невыездных – очень серьезная, жесткая, а сейчас система невъездных, Советский Союз переехал на Запад. Мы привыкли жить в условиях, когда тебе все на свете запрещено, так что наш опыт поможет жить в условиях того, что называется санкциями», – сказал руководитель музея.

Главной задачей авторов ограничений выступает создание информационного шума и психологического давления на попавших в списки людей. Однако деятель культуры посоветовал соотечественникам совершенно не нервничать из-за подобных недружественных действий иностранных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Евросоюз включил Михаила Пиотровского в 20-й пакет антироссийских санкций.

Позже генеральный директор Эрмитажа назвал задержание археолога Александра Бутягина в Польше частью масштабной политической кампании.

До начала июля европейские власти планируют ввести двадцать первый пакет ограничительных мер.