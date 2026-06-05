ЦБ заявил о готовности банков к внедрению цифрового рубля

ЦБ сообщил о готовности банков к запуску цифрового рубля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Банки РФ в целом готовы к внедрению цифрового рубля с 1 сентября, сообщили в Центробанке страны, передает РИА «Новости».

«Мы к 1 сентября готовимся достаточно давно вместе с банками и идем очень уверенно», – заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах ПМЭФ.

По словам представителя регулятора, 12 крупных кредитных организаций уже подключены к платформе и обслуживают клиентов в пилотном режиме. Еще девять значимых участников платежного рынка сейчас завершают необходимые технические работы. Бакина уточнила, что лишь одной или двум организациям может понадобиться дополнительное время.

Напомним, с 1 сентября системно значимые учреждения обязаны обеспечить возможность расчетов в новой форме валюты. В дальнейшем данная обязанность будет распространена на все остальные российские банки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России предложил обязать крупнейшие кредитные организации предоставлять клиентам доступ к цифровому рублю с 1 сентября 2026 года.

Позже глава регулятора Эльвира Набиуллина пообещала не форсировать искусственно внедрение новой формы национальной валюты. При этом российский бизнес проявил значительный интерес к использованию смарт-контрактов в цифровых рублях.