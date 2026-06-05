Евродепутат Картайзер обвинил Каллас в срыве диалога ЕС с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает крайне радикальную позицию, что мешает возобновлению нормального диалога с Россией, отметил Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов», – подчеркнул европейский политик.

Парламентарий выразил уверенность, что без изменения текущего подхода ряда западных лидеров добиться дипломатического прогресса будет невероятно трудно, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

Депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

Парламентарий из Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить лишенную дипломатичности руководительницу внешнеполитического ведомства ЕС.