Ученые сообщили о снижении уровня ожидаемой магнитной бури

Ученые ИКИ РАН сообщили о снижении уровня ожидаемой магнитной бури

Tекст: Мария Иванова

Присутствие вспышечной массы рядом с планетой фиксируется с семи утра по московскому времени, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Однако измеряемые параметры выброса существенно уступают изначальным моделям.

Скорость солнечного вещества составляет около 500 км/с, хотя ожидался удар силой свыше 1000 км/с. При таких показателях магнитосфера остается в зеленой зоне без видимого напряжения. Ученые подчеркнули, что экстремальные сценарии развития событий уже точно не сработают.

Ожидалось, что три плазменных облака сольются воедино по пути к планете, но этот расчет оказался ошибочным. Пока до Земли добралась лишь первая часть выброса. Прибытие второго и третьего облаков возможно в течение ближайших часов.

Максимальный уровень геомагнитных возмущений теперь оценивается не выше класса G1 или G2. Вероятнее всего, поле раскачается лишь до желтого уровня опасности.

Напомним, накануне ученые предупредили о начале сильнейшей магнитной бури.

До этого на Солнце произошла мощная вспышка балла М9.3.