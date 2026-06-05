Песков признался в нелюбви к ранним подъемам по утрам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих утренних привычках во время Петербургского международного экономического форума.

В блогерской студии VK Видео он принял участие в популярном интернет-формате блиц-опроса с оценками «норм или стрём», передает ТАСС.

«Стрём», – не задумываясь ответил Песков на вопрос ведущей об отношении к подъему в шесть утра.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что считает нормальным временем для пробуждения период ближе к восьми часам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе этого же опроса представитель Кремля назвал ношение роскошных усов супернормой. Необходимость отказывать прессе в комментариях пресс-секретарь президента также охарактеризовал словом «стрём».

Кроме того, во время беседы в студии VK Песков призвал ставить максималистские цели для достижения жизненного успеха.