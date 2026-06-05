ООН: Мировые цены на мясо достигли максимума за 36 лет

ООН: Индекс мировых цен на мясо превысил рекорд 1990 года

Tекст: Мария Иванова

Индекс цен на мясо в мире по итогам мая поднялся до рекордных 130,5 пункта, передает РИА «Новости».

Значение стало максимальным с января 1990 года, более ранних данных Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) не приводит.

Совокупный продовольственный индекс составил 130,8 пункта, снизившись за месяц на 0,2 пункта впервые с начала года. Отрицательную динамику обеспечило удешевление растительного масла, сливочного масла и сыра. В частности, индекс цен на растительное масло упал на девять пунктов до 185 пунктов, что стало первым снижением с сентября прошлого года.

Индекс цен на молочную продукцию достиг 119,2 пункта. Сокращение стоимости сыра аналитики объясняют достаточным экспортным предложением и усилением конкуренции, а сливочного масла – увеличением предложения молочного жира.

Одновременно выросла стоимость зерновых и сахара. Индекс цен на зерновые достиг 114,3 пункта на фоне снижения прогнозов урожая пшеницы в крупных странах-экспортерах. Рост индекса цен на сахар оказался наиболее сильным, составив 95,1 пункта из-за прогнозируемого сокращения мирового предложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте индекс продовольственных цен ФАО вырос до 128,5 пункта.

В России оптовые цены на свинину упали на 22% из-за перепроизводства.

Прошлым летом мировые цены на мясо также достигали исторического максимума.