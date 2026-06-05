Первые электромобили «Атом» пообещали отдать заказчикам летом

Первые электромобили «Атом» отправятся оформившим предзаказы физическим лицам в течение лета 2026 года, рассказал генеральный директор компании-производителя АО «Кама» Игорь Поваразднюк в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«В течение лета начнем уже закрывать те предзаказы, которые были сформированы от физических лиц», – пояснил топ-менеджер.
Открытые предпродажи отечественных электрокаров стартовали в апреле. Полная стоимость машины достигает 3,98 млн рублей, однако при использовании государственной программы льготного кредитования цена снижается до 3,055 млн рублей, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, создатели отечественного электрокара пообещали сделать его доступнее китайских аналогов.
В декабре прошлого года пресс-служба «Камаза» объявила о старте предпродаж новых машин.
В ноябре прошлого года специалисты автозавода «Москвич» собрали первый тестовый экземпляр автомобиля.