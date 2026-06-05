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    5 июня 2026, 14:17 • Новости дня

    Секретный истребитель шестого поколения засняли над американской базой

    War Zone: Похожий на новейший истребитель F-47 самолет сняли над Зоной 51 в США

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестный летательный аппарат, очертаниями напоминающий перспективный боевой самолет F-47, заметили в небе над закрытым военным объектом в штате Невада.

    Кадры с предполагаемым воздушным судном опубликовал портал War Zone, передает РИА «Новости».

    Объект был зафиксирован ночью с помощью тепловизионной камеры недалеко от секретной базы ВВС США.

    «Летательный аппарат невиданного ранее дизайна, предположительно, представлен на тепловом снимке, сделанном ночью над секретным объектом в Грум-Лейк, более известном как «Зона 51»... Форма, по всей видимости, относительно близко совпадает с тем, что мы пока знаем об истребителе-невидимке F-47 для ВВС США», – отмечает издание.

    Автор канала Uncanny Expeditions на платформе YouTube Андерс Оттесон уточнил, что загадочный самолет двигался на крайне малой высоте южнее города Рейчел.

    В марте 2025 года американский лидер Дональд Трамп впервые анонсировал появление F-47. Тогда политик подчеркивал, что экспериментальный образец самого совершенного и смертоносного истребителя тайно испытывается уже около пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года компания Boeing приступила к производству опытного образца истребителя шестого поколения F-47.

    В феврале американские военные запланировали первый полет этой машины на 2028 год.

    Президент США анонсировал сопровождение новых самолетов сотнями боевых беспилотников.

    4 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»

    В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»

    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступление на вооружение российского флота модернизированных атомных субмарин «Ясень-М» изменило расстановку сил в Мировом океане благодаря их уникальной малошумности и оснащению гиперзвуковыми ракетами, считают американские военные эксперты.

    Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.

    «Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.

    Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.

    Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».

    А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    3 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур, проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

    Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

    По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

    Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

    В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».

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    2 июня 2026, 18:32 • Новости дня
    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии

    На Украине мобилизовали приехавшего к родным гражданина Германии

    На Украине ТЦК мобилизовал гражданина Германии
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черновицкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) задержали и отправили в учебный центр иностранца, лишенного украинского паспорта девять лет назад.

    В Черновицкой области территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовал гражданина ФРГ. Мужчина, лишенный гражданства Украины в 2017 году, приехал навестить родственников. Во время визита он встретил представителей ТЦК и предъявил им свои документы, пишут «Известия».

    Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, говорится в Telegram-канале издания «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Георгия Мазурашу.

    Парламентарий уточнил, что задержанный уже находится в учебном центре. О сложившейся ситуации проинформировали посольство ФРГ.

    Ранее сотрудники военкомата в Черновцах принудительно мобилизовали строителей с высоты. До этого в Киеве представители ТЦК силой вытащили двоих мужчин из рейсового автобуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о направлении коррупционных доходов украинских военкомов в неофициальный фонд Владимира Зеленского.

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    4 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

    Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

    Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

    Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

    «ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства», – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

    Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

    Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

    В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

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    4 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие

    Производитель дронов заявил о возможности быстрого создания ядерного оружия на Украине

    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская промышленность способна разработать собственное ядерное вооружение при наличии соответствующего политического решения руководства страны, заявил руководитель компании по производству дронов для ВСУ Fire Point Денис Штилерман.

    Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил о технической готовности страны к производству ядерного арсенала. По его словам, процесс создания подобного вооружения не представляет особой сложности для местных специалистов, передает ТАСС.

    «Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», – подчеркнул предприниматель в интервью. Штилерман напомнил, что ранее Киев добровольно отказался от ядерного статуса, однако обещанные гарантии безопасности так и не были выполнены.

    Ранее в апреле Служба внешней разведки России сообщала о планах западных стран передать Киеву ядерные технологии. По данным ведомства, Лондон и Париж обсуждают скрытые поставки европейских комплектующих, включая малогабаритную боевую часть от французской баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Посольство Франции в Москве назвало ложью информацию о подготовке отправки таких вооружений Киеву.

    Между тем еще осенью 2024 года немецкая газета Bild сообщала о готовности украинских властей создать собственную бомбу за несколько недель.

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    4 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Аэроплатформы» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) до конца этого года проведет серию испытаний образцов воздухоплавательной техники для последующего применения в зоне спецоперации в качестве средства доставки дронов и планирующих авиабомб, сообщили в ЦБСТ.

    До конца 2026 года в России протестируют образцы воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. Разработкой занимается компания «Аэроплатформы», являющаяся резидентом Центра беспилотных систем и технологий.

    «До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты», – сообщили в организации.

    Наибольший потенциал эксперты видят в свободных аэростатах. Они могут подниматься на высоту от 10 до 30 километров, неся груз весом до сотни килограммов. Такие аппараты способны дрейфовать сутками и достигать любой точки на территории противника максимум за 48 часов.

    В центре отметили, что украинские войска также используют подобные средства, однако чаще всего это непрочные латексные шары без армирования. Российские же инженеры создают крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления, что позволяет надежно удерживать полезную нагрузку.

    Современные технологии дают возможность точно рассчитывать траекторию полета и точку сброса груза. Подготовка к запуску боевого аэростата занимает всего 30 минут, хотя эффективность применения по-прежнему зависит от погодных условий и направления ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года специалисты провели первые летные испытания высотного аэростатного комплекса «Барраж-1».

    Российские инженеры создают данный аппарат для организации передачи данных в зоне спецоперации.

    Украинские военные с весны 2024 года запускают замаскированные под метеозонды воздушные шары со взрывчаткой.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    3 июня 2026, 17:40 • Новости дня
    Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перспективный российский однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate обеспечит лидерство по экономическим показателям в своем классе, считают американские военные эксперты.

    Программа разработки российского истребителя Су-75 была инициирована с расчетом на минимальные затраты. Этого удалось достичь благодаря использованию уже существующих технологий двухместного истребителя пятого поколения Су-57, пишет профильный западный военный журнал Military Watch Magazine.

    «Су-75 будет иметь самые низкие эксплуатационные расходы, а вероятно, и самые низкие производственные затраты среди всех истребителей своего поколения, что позволит Воздушно-космическим силам России значительно расширить свой боевой флот, улучшить средние показатели готовности и уровень подготовки пилотов», – отмечает издание.

    Ценовая политика сделает самолет крайне привлекательным для иностранных заказчиков, особенно в странах третьего мира. Успех проекта может серьезно потеснить конкурентов на глобальном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха анонсировал разработку этой машины для Минобороны и зарубежных клиентов.

    В прошлом году глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о скором начале стендовых испытаний нового самолета.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером»; по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

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    2 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    Сроки за контрабанду военной продукции получили два белгородца

    За попытку контрабанды авиационной военной продукции осудили двоих белгородцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Учредитель и бывший сотрудник белгородской компании приговорены к реальным срокам наказания за попытку незаконного вывоза за рубеж товаров военного назначения.

    Суд вынес обвинительный приговор двоим жителям Белгородской области по делу о контрабанде продукции военного назначения, передает «Интерфакс». Фигурантами стали учредитель и бывший сотрудник одной из местных коммерческих организаций.

    По данным регионального управления ФСБ, осужденные попытались совершить преступление ради наживы. «За денежное вознаграждение попытались незаконно вывезти из Российской Федерации товары военного назначения, применяемые в авиационной сфере», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Действия подсудимых квалифицированы по статье о контрабанде военной продукции. Один из фигурантов получил семь лет колонии общего режима, второй приговорен к шести годам лишения свободы. Каждому из них также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года силовики задержали двоих жителей Белгорода за попытку вывоза военной продукции. Позже сотрудники ФСБ пресекли контрабанду комплектующих для вертолетов на Украину.

    А весной текущего года правоохранители остановили незаконный экспорт боеприпасов на миллиард рублей.

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    3 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за срыв поставок систем Patriot

    Зеленский дал чиновникам неделю на заключение контрактов по американским ракетам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер поставил жесткий ультиматум представителям профильных ведомств, требуя оперативно решить юридические и финансовые вопросы для получения зенитных комплексов из США.

    Глава Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством министерства обороны, МИД и офиса президента, пишут «Вести». Он выразил крайнее недовольство затягиванием технических и финансовых этапов реализации договоренностей о поставках средств противовоздушной обороны.

    «Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы», – написал он в соцсетях. Какую именно страну подразумевал глава киевского режима, осталось неизвестным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинский лидер выразил недовольство медлительностью западных стран в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее Вашингтон проигнорировал официальное обращение Киева об увеличении военной помощи. До этого глава киевского режима направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении большего количества зенитных боеприпас

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    3 июня 2026, 06:44 • Новости дня
    Глава ОАК заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 подтверждает превосходство на поле боя над лучшими зарубежными воздушными и наземными вооружениями, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.

    Российский истребитель пятого поколения превосходит лучшие зарубежные воздушные и наземные комплексы на поле боя. Соответствующую информацию озвучил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, передает ТАСС.

    Руководитель корпорации подчеркнул уникальный статус отечественной машины. «Су-57 – это единственный самолет пятого поколения, который принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство на поле боя, в том числе над лучшими зарубежными системами, воздушными и наземными видами вооружений», – сказал Бадеха. Он также добавил, что иностранные заказчики замечают эти успехи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил превосходство этого самолета над зарубежными аналогами.

    Американский журнал Military Watch Magazine назвал данную машину наиболее боеспособной среди истребителей пятого поколения.

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    3 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    В России создали новейшего робота-ПВО для перехвата вражеских дронов

    Инженеры разработали комплекс ПВО из двух наземных роботов для перехвата БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Инновационная система противовоздушной обороны, объединяющая два наземных комплекса, позволит эффективно перехватывать вражеские беспилотники с помощью собственных ударных дронов, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

    Отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО «Импульс», предназначенный для защиты гражданской инфраструктуры и работы в зоне боевых действий, передает ТАСС.

    Система включает в себя два наземных робототехнических комплекса, функционирующих в тандеме.

    «Разработан комплекс ПВО для обнаружения и уничтожения целей на достаточно большом расстоянии. Комплекс состоит из двух видов машин – это «Импульс-РЛС» и «Импульс-Зверобой»», – пояснил технический директор компании-разработчика «Гумич РТК».

    Первая машина обнаруживает беспилотники и передает координаты второй. «Импульс-Зверобой», получив целеуказание, выпускает ударный дрон для поражения угрозы. В «Народном фронте» добавили, что дистанционное управление позволяет оператору оставаться в безопасном укрытии.

    Кроме того, компания представила робота «Импульс-Экскаватор» для инженерных работ на линии соприкосновения. Управление машиной осуществляется через Mesh-сеть, а ретрансляторы обеспечивают необходимую дальность связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном применении многоцелевых гусеничных роботов «Импульс» на линии фронта.

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры при поддержке проекта «Кулибин-клуб» разработали бюджетный дрон-перехватчик «Болт».

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