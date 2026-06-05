Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Британии объявило об увеличении охвата тренировочной миссии для украинских военных, передает РИА «Новости». Военное ведомство запустило инициативу Interflex для подготовки пехоты еще в 2022 году.

«Объявляем о начале нового этапа программы поддержки Украины в области подготовки кадров, которая предусматривает расширение на специализированные области, включая авиацию, медицину, инженерное дело и логистику», – говорится в официальном заявлении министерства.

С момента запуска программы профильное обучение прошли 63 тыс. украинских военнослужащих, в число которых вошли 11 тыс. инструкторов. Помимо британской стороны, в проекте принимают участие еще 13 стран-партнеров.

Россия ранее направляла государствам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава отечественного МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для украинской армии станут законной целью для Вооруженных сил России. В Кремле также отмечали негативный эффект от накачивания Украины западным оружием и техникой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года власти Великобритании решили продлить программу подготовки украинских военных Interflex до конца 2026 года.

В январе текущего года министр обороны королевства Джон Хили заявил о росте числа британских военнослужащих на территории Украины.

До этого Лондон запланировал отправку своих курсантов на украинскую территорию для перенимания боевого опыта.