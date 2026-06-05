Кустурица сравнил отношение россиян к культуре с верой

Режиссер Эмир Кустурица заявил об уникальной роли культуры для жителей России

Tекст: Мария Иванова

Знаменитый балканский музыкант и постановщик поделился своими впечатлениями о стране в кулуарах ПМЭФ, передает РИА «Новости».

«Любимых мест в России много. Я люблю Сибирь», – рассказал Эмир Кустурица.

Он обратил внимание на то, что на каждом шагу заметна огромная роль традиций в жизни общества. По его мнению, граждане относятся к искусству с таким же трепетом, как к религии. «Вы верите в культуру так, как верите в Бога», – заметил он.

Собеседник агентства резюмировал, что именно симбиоз науки и творческого наследия делает государство абсолютно уникальным в мировом масштабе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года сербский режиссер назвал конфликт на Украине священной войной за веру.

Незадолго до этого Эмир Кустурица поделился планами создания фильма об освобождении Курской области.

В конце 2024 года деятель культуры заявил о намерении получить российское гражданство.