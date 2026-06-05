В трех аэропортах Юга России ввели ограничения на полеты

Ограничения затронули аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи, указал регулятор в Max.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Утром в пятницу сочинский аэропорт уже приостанавливал работу.
Ограничения затронули аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи, указал регулятор в Max.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Утром в пятницу сочинский аэропорт уже приостанавливал работу.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил о необходимости учесть позицию предпринимательского сообщества по вопросам налогообложения, передает Telegram-канал ЕР. Эта тема регулярно поднималась на встречах кандидатов с избирателями и вошла в Новую народную программу.
«Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга», – подчеркнул политик. По его словам, именно на таком подходе настаивала партия при внедрении недавних налоговых новшеств.
В процессе формирования Народной программы поступает множество обращений от представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели отмечают огромное влияние этого вопроса на развитие сектора, в связи с чем предложено пересмотреть подходы к уплате НДС для работающих по упрощенной системе.
Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.
До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.
В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.
Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.
В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.
В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»
Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.
«Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.
Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.
Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».
А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.
По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».
«Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.
«Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.
«Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.
В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.
Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.
Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.
«Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», – заявил он в интервью «Звезде», передает РИА «Новости».
В конце прошлого года Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.
Ранее спецпредставитель президента предложил соединить два государства подземным маршрутом через Берингов пролив.
Президент США назвал идею строительства такого объекта весьма интересной.
Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, направленные на решение проблемы трудоустройства молодых специалистов без опыта работы, передает сайт ЕР. Замруководителя фракции Андрей Исаев пояснил, что инициатива вводит официальный статус стажера.
«Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения», – рассказал он.
По словам депутата, с молодыми специалистами будет обязательно заключаться временный трудовой договор сроком до шести месяцев. Это обеспечит им зарплату не ниже МРОТ, формирование стажа, пенсионные накопления и оплату больничных. Механизм позволит работодателям оценить сотрудника до заключения постоянного контракта.
Кроме того, предлагается разрешить индивидуальным предпринимателям заключать ученические договоры. Первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин уточнил, что новые правила не затронут государственную, муниципальную и военную службу.
Первый зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев добавил, что сейчас количество предложений о стажировках сократилось в два раза по сравнению с ситуацией четыре года назад из-за опасений бизнеса вкладываться в неопытных сотрудников. Законопроект вводит обязательное наставничество и призван стимулировать молодежь работать по специальности.
В ходе предвыборных дебатов на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, Пашинян ответил, что означает «замораживание» членства в объединении и каковы причины, по которым страна до сих пор не покинула его.
«Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем. Я говорил, что мы назад не пойдем», – приводит РИА «Новости» ответ главы армянского правительства.
Напомним, Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян отмечал, что считает вероятным выход страны из организации, чем возврат к полноценному членству. При этом в 2024 году Пашинян обвинил ОДКБ в создании угрозы суверенитету Армении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян в апреле назвал условия окончательного выхода Армении из ОДКБ, тогда же он заявлял о невозможности возвращения Армении в ОДКБ. Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу». В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ.
«В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.
Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.
В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.
Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.
В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.
«Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.
Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского
Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.
По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.
В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.
«Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.
Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.
«Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.
Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.
Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.
Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.
Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России
Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.
«Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.
Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.
Ходатайство «о приостановлении исполнительного производства» поступило в суд 4 июня, передает РИА «Новости».
Также Euroclear подал в суд заявление «о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария 200 млрд евро компенсации в пользу Банка России. Позже российский регулятор запросил исполнительный лист по данному делу.
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил предыдущее требование ответчика о приостановке исполнения судебных актов.
Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией
Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.
«Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».
Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.
Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.
Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.
«Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.
«Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, ещё прежний президент Соединённых Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное, надо всё оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае», – приводит слова президент пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, благодаря жестким действиям финансовых властей экономическая система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям», – сказал президент.
Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, как в некоторых странах, поэтому сознательно принимает ряд мер. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», – указал он.
Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.
Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.
Вице-премьер Александр Новак объяснял ожидаемое замедление темпов роста ВВП в том числе нехваткой рабочей силы.
Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров
«Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.
Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.
Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.