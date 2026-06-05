Захарова: Западные СМИ приезжают на ПМЭФ, чтобы «выкопать гадость» о России

Tекст: Дарья Григоренко

«Это ультралиберальное медиасообщество, они каждый раз приезжают в Питер на форум не для того, чтобы найти интересных спикеров и поговорить на актуальные темы, не для того, чтобы самим расширить свой кругозор, в музей сходить, в театр... Нет, каждый раз гадость какую-нибудь выкопать, какое-нибудь противоречие найти, столкнуть кого-то», – отметила дипломат в ходе своего выступления, передает РИА «Новости».

Захарова добавила, что на протяжении нескольких дней работы форума иностранные репортеры задавали ей вопросы исключительно о состоянии российской экономики. При этом они полностью игнорировали тему гибели детей в результате атаки киевского режима на Старобельск. Представитель МИД посоветовала западным журналистам обратить внимание на стенды ПМЭФ и пообщаться с их участниками для получения компетентных ответов на экономические вопросы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях форума Мария Захарова потребовала от корреспондента Би-би-си объяснений из-за замалчивания трагедии в Старобельске.

Во время выступления дипломат со слезами на глазах продемонстрировала фотографии жертв украинского удара по общежитию.

Позже официальный представитель МИД вручила немецкому репортеру красную папку со снимками убитых детей для передачи канцлеру ФРГ.