Москва обвинила Украину в гибели азербайджанских моряков в Азовском море

Tекст: Елизавета Шишкова

Киевский режим несет ответственность за атаки беспилотных летательных аппаратов на грузовые суда в Азовском море, заявил заместитель главы МИД Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов, воздушных, морских, атакует мирные гражданские суда в акватории Черного моря, Средиземного моря. Это известная страна, вернее режим, узурпировавший власть в этой стране, режим нацистский, опасный, опасный для всех», – заявил замминистра журналистам.

Дипломат подчеркнул, что от украинских властей исходит террор и осуществляются незаконные поставки оружия, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос прессы, Галузин подтвердил, что имеет в виду именно киевский режим. Он также выразил соболезнования семьям погибших азербайджанских моряков, назвав гибель людей трагедией и огромным горем для их близких.

Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило информацию о жертвах среди своих граждан. В ведомстве сообщили, что на борту двух атакованных иностранных судов находились 25 азербайджанцев, передает ТАСС.

В результате нападения пять человек погибли, трое пострадавших госпитализированы в больницу города Ейска. В Баку уточнили, что поврежденные корабли не принадлежат азербайджанской стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два иностранных грузовых судна.

В конце мая дрон ударил по турецкому сухогрузу в Черном море.

В апреле украинский аппарат поразил гражданское судно с зерном в Азовском море.