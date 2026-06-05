Единственная британская женщина-спецназовец погибла при крушении вертолета

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла в среду во время итоговой аттестации пилота-стажера, передает РИА «Новости».

Жертвами авиакатастрофы стали 42-летний лейтенант Крис Гейсон, 31-летняя лейтенант Лили-Мэй Фишер и 24-летний старшина Оуэн Грин. Причина падения воздушного судна пока остается неизвестной.

Военное ведомство Британии официально подтвердило личности погибших. «Лейтенант Лили-Мэй Фишер… прошла общевойсковые курсы спецназа, став единственной в Британии женщиной-спецназовцем королевских ВМС», – говорится в заявлении министерства обороны.

Отмечается, что погибшая девушка была одним из двух пилотов разбившегося вертолета. Она поступила на службу в военно-морские силы в 2019 году. Свой первый полет Фишер совершила в прошлом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду вертолет Королевского флота Великобритании рухнул близ английского города Оукхэмптон.

В августе прошлого года другой вертолет потерпел крушение в поле на британском острове Уайт.

Ранее сообщалось, что в королевских военно-воздушных силах Великобритании возникла нехватка пилотов.