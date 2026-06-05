Попрошайничество захотели узаконить в Польше

Tекст: Мария Иванова

Авторами новой инициативы выступили представители правящей коалиции и оппозиции, передает РИА «Новости». Сейчас в республике действует строгий запрет на сбор милостыни на улицах.

Согласно действующему законодательству, строго наказывается любой человек, который, «имея средства к существованию или будучи способным работать, попрошайничает в общественном месте». Нарушителям грозит штраф, выговор или даже ограничение свободы.

Поданный документ отменяет наказание только для действительно нуждающихся людей. При этом назойливое приставание к прохожим, мошеннические схемы и использование детей для сбора денег останутся под строгим запретом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Польша приняла закон о лишении неработающих украинцев социальных пособий.

До этого президент страны Кароль Навроцкий отклонил проект о продлении льгот для беженцев.

Местные политики активно обсуждали возможность отмены выплат для не желающих трудиться мигрантов.