«Народный фронт» помог обратившимся на прямую линию президента сельчанам

Tекст: Вера Басилая

Активисты продолжают контролировать решение медицинских проблем граждан после обращений на прямую линию президента Владимира Путина. Одной из заявительниц стала Раиса Липина, более 40 лет проработавшая учительницей в селе Дон Усть-Куломского района. Женщина нуждалась в сложной операции, но из-за организационных трудностей не могла получить необходимое направление.

После вмешательства «Народного фронта» региональный минздрав взял ситуацию под личный контроль. Пенсионерку экстренно госпитализировали в республиканскую клиническую больницу для полного обследования и дальнейшего лечения.

Также удалось восстановить справедливость для 765 жителей села Ыб. В 2025 году люди лишились возможности покупать базовые препараты в местном фельдшерско-акушерском пункте. За обычными таблетками приходилось ездить 60 километров в районный центр, тратя на дорогу весь день и более 500 рублей.

Многочисленные жалобы в региональное ведомство оставались без ответа, пока одна из местных жительниц не дозвонилась на прямую линию. Представители движения оперативно связались с руководством Сыктывдинской центральной районной больницы. Сейчас весь перечень необходимых лекарств вновь появился в свободной продаже прямо в населенном пункте.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об оперативном решении министерствами срочных обращений россиян на прямую линию.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о спасении тяжелобольной пациентки благодаря экстренному звонку.

«Народный фронт» при содействии ведомства продолжает контроль за решением проблем с обеспечением граждан лекарствами.