Мужчина пострадал при взрыве украинского беспилотника в Белгородской области

Tекст: Дарья Григоренко

«В Валуйском округе в поселке Уразово от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения предплечья, спины, лица и голени. Бригада скорой доставляет его в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждена надворная постройка», – говорится в канале оперштаба на платформе Max.

Помимо этого, атакам подверглись и другие населенные пункты. В селе Первое Цепляево Шебекинского округа на территории местного предприятия взорвался FPV-дрон. В Нежеголи удар беспилотника привел к повреждению объекта инфраструктуры.

Также сообщается о происшествии в Борисовском округе. В селе Хотмыжск детонация вражеского аппарата вывела из строя оборудование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника ВСУ по территории промышленного объекта в Краснояружском округе погиб один сотрудник, еще один получил серьезные ранения.

В конце мая в результате атак вражеских дронов на автомобили пострадали трое мирных жителей.

За день до этого в Шебекинском округе из-за ударов беспилотников получили ранения еще три человека.