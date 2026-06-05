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    5 июня 2026, 12:59 • Новости дня

    Новый верховный лидер Ирана Хаменеи впервые провел амнистию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые провел амнистию, коснувшуюся двух тысяч заключенных, сообщила пресс-служба Хаменеи.

    Решение приурочено к празднованию Эйд-е Гадир – значимого дня для мусульман-шиитов, когда, согласно их верованиям, пророк Мухаммед передал власть своему зятю Али, передает РИА «Новости».

    «Верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи по случаю праздника Эйд-е Гадир удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров 2000 осужденных», – говорится в официальном сообщении пресс-службы.

    Подобные мероприятия традиционно проводятся в Иране по случаю крупных религиозных праздников. Однако текущая амнистия стала первым подобным шагом нового руководителя государства с момента его вступления в должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Ассамблея экспертов избрала Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

    Позже политик впервые обратился к нации с требованием компенсаций от США и Израиля.

    В конце апреля агентство Reuters заявило о концентрации реальной власти в стране в руках Корпуса стражей исламской революции.

    3 июня 2026, 03:27 • Новости дня
    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    КСИР заявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США
    @ Mate Phillip A. Nickerson, Jr/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Иран атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в городе Манама (Бахрейн) с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР также заявил, что авиация США атаковала иранский танкер неподалеку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    «В ответ подразделения КСИР нанесли удар по судну «Паная», связанному с США, с помощью военно-морских ракет», – сообщает Press TV.

    В свою очередь, американские военные назвали ложью сообщения КСИР. Подчеркивается, что «все иранские атаки на американские войска провалились».

    Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM также заявило, что американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм.

    В начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

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    3 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Американского пилота дважды сбили в ходе конфликта с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один и тот же американский пилот истребителей F-15E был сбит во время конфликта США и Ирана дважды: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле – иранскими силами, сообщает журналистский проект High Side со ссылкой на действующих и бывших чиновников ВВС США.

    Американский летчик истребителя F-15E был сбит два раза в ходе противостояния Соединенных Штатов и Ирана, передает РИА «Новости». В марте его самолет поразили кувейтские союзники, а в апреле – иранские военные.

    Журналистский проект High Side со ссылкой на чиновников ВВС США опубликовал статью на платформе Substack. «Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном третьего апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», – отмечается в материале.

    Авторы расследования подчеркивают, что этот военный стал первым со времен войны во Вьетнаме пилотом самолета с неподвижным крылом, которого сбили дважды за один конфликт. Известно, что после крушения бомбардировщика началась масштабная поисковая операция.

    Одного из двух летчиков обнаружили быстро, а о возвращении второго президент США объявил в ночь на пятое апреля. Ранее газета Wall Street Journal писала, что один кувейтский F/A-18 по ошибке уничтожил три американских F-15E.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о благополучном спасении второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15E.

    В ходе этой спасательной операции американские и израильские военные потеряли 11 единиц различной авиатехники.

    Месяцем ранее кувейтский истребитель F/A-18 по ошибке сбил сразу три американских самолета F-15.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

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    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



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    4 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал решение конфликта вокруг иранского урана

    Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных программ под контролем МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    Путин заявил, что разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, передает ТАСС.

    «Этот уран можно было бы в будущем разбавлять и использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер добавил, что подобный шаг урегулировал бы ситуацию и удовлетворил как сам Иран, так и других участников процесса, испытывающих подозрения. По его словам, материал был бы полностью предъявлен, вывезен и поставлен под надежный контроль.

    Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил об актуальности предложения по вывозу высокообогащенного урана из Ирана в Россию.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

    Иранская сторона согласилась на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий.

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    3 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    США подтвердили удар по Ирану

    CENTCOM подтвердило удар по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм, заявило Центральное командование США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщает в X, что 2 июня американские силы успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли ответные удары в порядке самообороны по острову Кешм.

    Иран выпустил несколько ракет по странам региона: две ракеты, направленные в сторону Кувейта, упали раньше времени или разрушились в полете, еще три, летевшие к Бахрейну, были уничтожены ПВО США и Бахрейна.

    Незадолго до этого американские военные сбили три ударных беспилотника, запущенных Ираном в сторону гражданских судов, законно шедших через региональные воды.

    В ответ ударами США была поражена иранская наземная станция управления на острове Кешм. Потерь среди американского персонала нет, силы CENTCOM, по их словам, остаются в состоянии повышенной готовности во время продолжающегося режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы.

    Минобороны Кувейта сообщило, что ПВО противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников».

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    3 июня 2026, 01:15 • Новости дня
    Над иранским островом Кешм прогремели взрывы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы, также сообщается о работе ПВО Кувейта, передают иранское агентство Mehr и Минобороны эмирата.

    По данным Mehr, «в ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм». Отмечается, что происхождение этих звуков пока не установлено, официальные структуры Ирана ситуацию не комментировали.

    Параллельно система ПВО Кувейта отражает воздушные удары. Ведомство сообщило, что ПВО в настоящее время противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    По его словам, возобновление боевых действий с США неизбежно.

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    4 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде России от иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

    Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».

    По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.

    «Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.

    «Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

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    4 июня 2026, 04:55 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на командный центр на американском эсминце

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

    Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.

    В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.

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    3 июня 2026, 22:21 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о работе над соглашением с США

    Аракчи: Иран и США начали работу над финальным текстом соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон активно изучают взаимные предложения и согласовывают итоговые формулировки документа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, представители Ирана и США приступили к изучению текстов соглашения, которыми стороны обменялись ранее, передает РИА «Новости». В настоящее время идет работа над финальными формулировками документа.

    «Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками», – заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Министр отметил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном не прерывались. При этом он подчеркнул, что существенного прогресса в переговорном процессе пока не наблюдается.

    Президент США заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое завершение работы над текстом мирного договора.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа переговоров чрезмерными требованиями Вашингтона.

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    4 июня 2026, 05:26 • Новости дня
    Военные США опровергли удар Ирана по эсминцу

    CENTCOM назвало ложью сообщения об иранском ударе по американскому эсминцу

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения Ирана об ударе по американскому эсминцу являются ложью, заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

    «Иран лжет. Военные силы США на море продолжают летать, плавать и действовать безопасно и беспрепятственно», – подчеркнул CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная телерадиокомпания Ирана IRIB заявила, что Иран атаковал командный центр на американском эсминце в Оманском заливе.

    Ранее Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

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    3 июня 2026, 05:32 • Новости дня
    Расходы США на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Американская операция против Ирана потребовала уже свыше 100 млрд долларов расходов, следует из подсчетов портала Iran War Cost.

    По данным ресурса, расходы Вашингтона на операцию против Ирана превысили 100 млрд долларов, тогда как Пентагон точные суммы по-прежнему не раскрывает, передает РИА «Новости».

    В оценку включены затраты на содержание персонала и кораблей, переброшенных в регион, а также другие сопутствующие расходы. Методика портала опирается на доклад Пентагона Конгрессу, где указывалось, что первые шесть дней кампании стоили 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты составили 1 млрд долларов.

    В последний раз Пентагон официально отчитывался о расходах в конце апреля: тогда исполняющий обязанности главы финансового отдела ведомства Джулс Херст озвучил сумму около 25 млрд долларов.

    На следующий день американские СМИ со ссылкой на информированные источники предупредили, что фактическая стоимость операции может оказаться почти вдвое выше, поскольку не учитываются затраты на восстановление баз, поврежденных ответными ударами Тегерана.

    Вскоре Херст поднял оценку до 29 млрд долларов, включив в нее ремонт техники и доставку военных в регион, однако данные о восстановлении авиабаз так и не представил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в мае о расходах США на удары по иранским объектам в размере около 100 млрд долларов.

    США подтвердили удар по иранскому острову Кешм.

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    3 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии необходимости в наземной операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в наземной операции против Ирана нет необходимости.

    Президент США исключил возможность проведения наземной кампании против Тегерана, отметив эффективность ранее нанесенных бомбовых ударов по военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, ...мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками», – заявил он в интервью подкасту Pod Force One.

    Глава Белого дома также выразил желание провести встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. В беседе с журналистами The New York Post американский лидер отметил, что США нашли общий язык с новым иранским руководством.

    Ранее 1 июня американский лидер выразил уверенность в стремлении Исламской республики подписать соглашение.

    В конце мая президент США заявил о достижении финальной версии меморандума между странами.

    До этого президент США допускал вероятность возобновления военных действий против Ирана.

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    3 июня 2026, 09:48 • Новости дня
    США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) опровергло информацию о поражении вооруженными силами Ирана комплекса зданий штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне и американской авиабазы в регионе.

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) выступило с опровержением заявлений об успешном поражении иранскими силами американских военных объектов, передает ТАСС. В частности, речь идет о комплексе зданий штаба Пятого флота ВМС в Бахрейне и авиабазе в регионе.

    «Все иранские атаки на американские войска оказались безуспешными. ВС США сохраняют бдительность и готовы защитить себя», – говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети.

    Ранее иранское агентство ISNA распространило заявление Корпуса стражей исламской революции. В нем говорилось, что ракетный удар и атака беспилотников по штабу Пятого флота и американской авиабазе завершились успешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США.

    В мае представители этого военного формирования пригрозили деактивировать все американские базы на юге Персидского залива.

    Весной иранские ракеты уже поражали военный объект Соединенных Штатов в бахрейнском районе Джуффейр.

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    5 июня 2026, 09:25 • Новости дня
    ФСЭГ: Закрытие Ормузского пролива затянет восстановление газового рынка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Длительное закрытие Ормузского пролива затянет восстановление газового рынка, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила на полях ПМЭФ.

    По словам Мшелбила, никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление отрасли.

    «Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Во-первых, мы даже не знаем, когда откроется Ормузский пролив», – подчеркнул генсек ФСЭГ. Он добавил, что после открытия маршрута в игру вступит множество факторов, которые определят возвращение к нормальной жизни, поэтому предсказать точные сроки крайне сложно.

    При этом Мшелбила выразил уверенность в одном: чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем дольше и сложнее будет глобальная ситуация.

    Ранее Тегеран запланировал полную блокировку Ормузского пролива для оказания давления на Израиль.

    Аналитики спрогнозировали рекордный скачок цен на углеводороды из-за длительного перекрытия этого важнейшего морского маршрута.

    Глава компании Saudi Aramco Амин Нассер предрек нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.

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