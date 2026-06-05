Грузия отказалась терпеть «дружественных разведчиков»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На пресс-конференции, комментируя сведения СМИ об отзыве Францией двух разведчиков, он сказал, что «в Грузии нечего делать разведчикам с Запада, Востока, Севера или Юга».

«Все должны оставить нас в покое, нет ни дружественных, ни вражеских разведчиков», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

По словам Шалвы Папуашвили, «власти Грузии, Служба государственной безопасности имеют сегодня все возможности выявлять разведдеятельность в стране».

Франция отозвала из Грузии двух разведчиков, сообщило в четверг грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на издание Intelligence Online и «Радио Свобода*» (признано в РФ СМИ-иноагентом, внесено в реестр нежелательных организаций).

Отмечается, что это произошло в мае и может быть связано с задержанием СГБ Грузии руководителя одного из управлений следственной службы Минфина Грузии Георгия Удзилаури, который ранее был пресс-секретарем в банке «Карту» бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

СМИ сообщают, что грузинская сторона воздержалась высылать этих агентов во избежание дипломатической напряженности.

5 мая первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе сообщил, что чиновник Минфина Грузии был «задержан за шпионаж, в частности, за сбор и передачу информации по заданию сотрудников одной из иностранных спецслужб», ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.