В Тверской области возбудили уголовное дело после отравления 14 детей в лагере

Tекст: Дарья Григоренко

Правоохранительные органы начали расследование инцидента с массовым ухудшением самочувствия несовершеннолетних. По данным областной прокуратуры, инцидент произошел в летнем оздоровительном учреждении, передает РИА «Новости».

«Ржевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о госпитализации 14 детей с симптомами отравления поступила 4 июня. В настоящее время надзорные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют соблюдение санитарных норм в лагере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле следователи возбудили уголовное дело после отравления 14 детей в лагере Свердловской области.

В подмосковном Одинцово 27 воспитанников детского сада попали в больницу с кишечной инфекцией.

В конце мая правоохранители завели дело из-за массового отравления посетителей кафе в Пятигорске.