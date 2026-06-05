Хинштейн сообщил о создании филиала Русского музея в Курске

Tекст: Елизавета Шишкова

«Накануне подписали соглашение с директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой. Напомню, что его филиал станет «якорем» в нашем духовно-просветительском историко-культурном кластере «Курская крепость»», – написал губернатор в Max.

Инициатива создания масштабного культурного пространства появилась год назад и получила поддержку президента России Владимира Путина. По словам главы региона, появление учреждения такого уровня имеет историческое значение, поскольку ранее в области не было федеральных выставочных площадок.

Дополнительно на улице Радищева планируется открыть гостиную Русского музея. Губернатор отметил, что это пространство станет новой точкой притяжения для ценителей искусства и позволит жителям прикоснуться к шедеврам мирового уровня. В настоящее время стороны обсуждают концепцию и наполнение будущих экспозиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года министр культуры Ольга Любимова поддержала идею создания филиалов федеральных музеев в Курской области.

Президент России Владимир Путин отметил высокий спрос жителей приграничного региона на культурные мероприятия.