Глава компании выступил с соответствующим заявлением в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Он прокомментировал последствия конфликта на Ближнем Востоке для глобального рынка нефти, передает РИА «Новости».

«Эта ситуация напомнит некоторым покупателям о том, что Российская Федерация является одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире, с которым выгодно выстраивать долгосрочные партнерские отношения», – подчеркнул Дюков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о стремлении европейских стран к восстановлению энергетического партнерства с Москвой.

Глава корпорации Shell Ваэль Саван оценил потери мирового нефтяного рынка на фоне ближневосточного конфликта почти в один миллиард баррелей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зафиксировал существенное повышение спроса на отечественные энергоресурсы.