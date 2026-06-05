Экс-модель Кэрри Отис обвинила бывшего главу Elite в изнасилованиях

Американская актриса Отис подала иск об изнасилованиях против экс-главы Elite

Tекст: Мария Иванова

«Американка Кэрри Отис, бывшая звезда модельного бизнеса агентства Elite, подает иск против Жеральда Мари. Она обвиняет его в многократных изнасилованиях в 1985 и 1986 годах в Париже, когда ей было 17 лет», – говорится в материале, который цитирует РИА «Новости».

Сама истица заявляет, что инциденты происходили в доме подозреваемого в отсутствие его тогдашней девушки, супермодели Линды Евангелисты. Актриса рассчитывает разоблачить многолетнюю систему насилия в индустрии моды на фоне дела Джеффри Эпштейна.

Против бывшего руководителя дали показания около 15 женщин, однако сам он категорически отрицает все обвинения. Предыдущее заявление отклонили из-за истечения срока давности. Теперь юристы намерены найти потерпевших, которым сейчас менее 48 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор Парижа Лор Бекко сообщила о выявлении новых преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна.

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