Песков отреагировал на демарш украинской гимнастки с гимном России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на инцидент с украинской спортсменкой Софьей Краинской на чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает РИА «Новости». На полях ПМЭФ он подчеркнул необходимость достойного отношения к соперникам.

«Зря они это делают, надо уважать победителей», – заявил Песков журналистам.

Скандал произошел 28 мая в болгарской Варне во время церемонии награждения юниоров в упражнении с лентой. Россиянка Яна Заикина завоевала золото, а Краинская, занявшая второе место, демонстративно проигнорировала гимн России.

Турнир завершился 31 мая. Российские гимнасты впервые за пять лет выступили на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны. Соответствующие решения о допуске были приняты Международной федерацией гимнастики и Европейским гимнастическим союзом в мае прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши во время исполнения российского гимна.

Россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль на первенстве Европы в Болгарии.

Всего отечественные спортсменки принесли в копилку сборной девять наград на этом турнире.