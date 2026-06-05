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    5 июня 2026, 11:43 • Новости дня

    Аракчи объяснил «исчезновение» Хаменеи соображениями безопасности

    Аракчи: Хаменеи исчез из публичного пространства из-за мер безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публичных мероприятиях связано с рекомендациями профильных ведомств по обеспечению его безопасности, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи избегает публичных появлений из-за мер безопасности и по совету компетентных органов, сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    «Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности профильные органы не рекомендуют в большей степени появляться очно», – рассказал глава внешнеполитического ведомства в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Аракчи подчеркнул, что иранское правительство находится в постоянном контакте с руководителем государства, передает РИА «Новости».

    Ранее глава службы протокола офиса лидера Мазахер Хосейни отмечал, что Моджтаба Хаменеи восстанавливается после травм спины и колена, а также рваной раны за ухом.

    Минздрав Ирана сообщил об отсутствии у верховного лидера Моджтабы Хаменеи внешних увечий после мартовских бомбардировок.

    Руководитель протокольной службы офиса главы государства Мазахер Хосейни заявил об успешном восстановлении политика после падения от взрывной волны.

    3 июня 2026, 03:27 • Новости дня
    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    КСИР заявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США

    Иран объявил об ударе по штаб-квартире Пятого флота США
    @ Mate Phillip A. Nickerson, Jr/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Иран атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в городе Манама (Бахрейн) с помощью ракет и беспилотников в ответ на американские атаки, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР также заявил, что авиация США атаковала иранский танкер неподалеку от Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    «В ответ подразделения КСИР нанесли удар по судну «Паная», связанному с США, с помощью военно-морских ракет», – сообщает Press TV.

    В свою очередь, американские военные назвали ложью сообщения КСИР. Подчеркивается, что «все иранские атаки на американские войска провалились».

    Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщало, что американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM также заявило, что американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм.

    В начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

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    3 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    Американского пилота дважды сбили в ходе конфликта с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один и тот же американский пилот истребителей F-15E был сбит во время конфликта США и Ирана дважды: в марте дружественным огнем со стороны Кувейта, а в апреле – иранскими силами, сообщает журналистский проект High Side со ссылкой на действующих и бывших чиновников ВВС США.

    Американский летчик истребителя F-15E был сбит два раза в ходе противостояния Соединенных Штатов и Ирана, передает РИА «Новости». В марте его самолет поразили кувейтские союзники, а в апреле – иранские военные.

    Журналистский проект High Side со ссылкой на чиновников ВВС США опубликовал статью на платформе Substack. «Пилот F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном третьего апреля, управлял также одним из трех F-15E, которые были сбиты в результате дружественного огня кувейтским F/A-18», – отмечается в материале.

    Авторы расследования подчеркивают, что этот военный стал первым со времен войны во Вьетнаме пилотом самолета с неподвижным крылом, которого сбили дважды за один конфликт. Известно, что после крушения бомбардировщика началась масштабная поисковая операция.

    Одного из двух летчиков обнаружили быстро, а о возвращении второго президент США объявил в ночь на пятое апреля. Ранее газета Wall Street Journal писала, что один кувейтский F/A-18 по ошибке уничтожил три американских F-15E.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о благополучном спасении второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15E.

    В ходе этой спасательной операции американские и израильские военные потеряли 11 единиц различной авиатехники.

    Месяцем ранее кувейтский истребитель F/A-18 по ошибке сбил сразу три американских самолета F-15.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 03:47 • Новости дня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве американской стороны, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном госдепом США.

    «США провели четвертую встречу на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана 2 и 3 июня. По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани», – отмечается в документе Госдепа.

    Стороны планируют оперативно приступить к созданию отдельных зон, контролируемых исключительно ливанской армией. Кроме того, участники диалога договорились возобновить политический и силовой треки на неделе с 22 июня для достижения всеобъемлющего соглашения, передает РИА «Новости».

    США продолжат содействовать коммуникации в промежуточный период. В ходе переговоров также были осуждены иранские удары по соседним странам и дестабилизирующая активность Тегерана в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем.

    Недавно ЦАХАЛ впервые в истории пересек реку Леонт в Южном Ливане, чтоб захватить крепость времен крестоносцев Бофор, доминирующую высоту в регионе. Из-за этого и массированных ударов по Ливану спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф – ключевое лицо на переговорах Ирана с США – объявил о выходе из них.

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    4 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран собирается брать плату не за проход Ормузского пролива, а лишь за услуги, которые будет оказывать судам в проливе, заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

    «Исламская республика не стремится взимать плату за проход, транзитный сбор или пошлину за транзит. Напротив, наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы совместно с Оманом предоставляем в этом районе», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам дипломата, эти услуги включают навигационное обеспечение, поисково-спасательные операции, обеспечение безопасности судоходства и ликвидацию загрязнений.

    Гарибабади подчеркнул, что подобные меры полностью соответствуют международному морскому праву. Замглавы МИД Ирана напомнил, что Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года прямо разрешает прибрежным государствам получать оплату за оказание определенных услуг проходящим судам.

    Ранее комитет иранского парламента одобрил введение пошлин на проход судов через Ормузский пролив.

    В апреле власти исламской республики получили первые средства от сборов за пересечение этой акватории.

    В середине мая Тегеран разработал специальный механизм управления движением коммерческого флота.

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    4 июня 2026, 00:46 • Новости дня
    Конгрессмены США приняли резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

    Резолюцию поддержали 215 политиков, против высказались 208 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-SPAN.

    Примечательно, что четыре представителя Республиканской партии солидаризировались с позицией демократов. Свои голоса в поддержку ограничительного документа отдали Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Иран атаковал базу Пятого флота ВМС США в порту столицы Бахрейна. За несколько часов до этого американцы нанесли удары по острову Кешм.

    В начале мая Белый дом официально оповестил Конгресс США о завершении силовой операции против Ирана. Представители Демократической партии назвали это письмо уловкой для обхода запрета на ведение боевых действий.



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    2 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    МИД обновил концепцию безопасности для зоны Персидского залива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России представило дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Текст документа опубликован на официальном сайте ведомства. «В зоне Персидского залива сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана», – подчеркнули в МИД.

    Отмечается, что в сложившихся условиях особенно важна совместная дипломатическая работа для поиска долгосрочных компромиссов. Такие шаги помогут снизить напряженность и превратить регион в зону стабильного сотрудничества. Москва уверена, что основой новой архитектуры отношений должен стать строгий учет интересов всех местных государств и надежная защита от деструктивного внешнего вмешательства.

    Предыдущая редакция концепции была подготовлена в 2021 году, поэтому сейчас ее дополнили новыми актуальными элементами. Российские дипломаты рассчитывают, что инициатива даст импульс к поэтапному созданию всеобъемлющей системы безопасности. Ведомство призывает все конструктивно настроенные страны к совместной работе над общим видением будущих целей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил актуальность российской инициативы по обеспечению коллективной безопасности в Персидском заливе на переговорах в Дохе. Лавров провел видеоконференцию с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и подчеркнул необходимость политико-дипломатического урегулирования кризиса. МИД России призвал участников конфликта в зоне Персидского залива отказаться от ударов по невоенным целям и вернуться к переговорам.

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    4 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин назвал решение конфликта вокруг иранского урана

    Путин предложил разбавлять иранский уран для мирных программ под контролем МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    Путин заявил, что разбавленный иранский уран можно было бы применять для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ, передает ТАСС.

    «Этот уран можно было бы в будущем разбавлять и использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем международного сообщества и МАГАТЭ», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер добавил, что подобный шаг урегулировал бы ситуацию и удовлетворил как сам Иран, так и других участников процесса, испытывающих подозрения. По его словам, материал был бы полностью предъявлен, вывезен и поставлен под надежный контроль.

    Замглавы МИД Сергей Рябков напомнил об актуальности предложения по вывозу высокообогащенного урана из Ирана в Россию.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила готовность Москвы помочь Тегерану и Вашингтону в реализации урановых договоренностей.

    Иранская сторона согласилась на экспорт ядерных материалов российской стороне при выполнении ряда условий.

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    3 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    США подтвердили удар по Ирану

    CENTCOM подтвердило удар по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные отразили серию иранских ракетных и беспилотных атак на базы на Ближнем Востоке, а также нанесли удары в порядке самообороны по иранскому острову Кешм, заявило Центральное командование США (CENTCOM).

    CENTCOM сообщает в X, что 2 июня американские силы успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников и нанесли ответные удары в порядке самообороны по острову Кешм.

    Иран выпустил несколько ракет по странам региона: две ракеты, направленные в сторону Кувейта, упали раньше времени или разрушились в полете, еще три, летевшие к Бахрейну, были уничтожены ПВО США и Бахрейна.

    Незадолго до этого американские военные сбили три ударных беспилотника, запущенных Ираном в сторону гражданских судов, законно шедших через региональные воды.

    В ответ ударами США была поражена иранская наземная станция управления на острове Кешм. Потерь среди американского персонала нет, силы CENTCOM, по их словам, остаются в состоянии повышенной готовности во время продолжающегося режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы.

    Минобороны Кувейта сообщило, что ПВО противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников».

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    5 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Оман приостановил работу нефтяного терминала Мина-аль-Фахал после взрыва

    Tекст: Катерина Туманова

    Оман приостановил отгрузку нефти на терминале Мина-эль-Фахал после взрыва, предположительно, вызванного атакой дрона, сообщили источники агентства Reuters.

    «Терминал Мина аль-Фахал в Омане приостановил погрузку нефти после взрыва вблизи причалов для швартовки с одним буем, сообщили в пятницу два источника, знакомые с ситуацией», – передает Reuters со ссылкой на источники.

    Взрыв произошел между причалами SBM 1 и 2 в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    Согласно данным судоходства компании LSEG, в пятницу у берегов порта было замечено несколько супертанкеров, стоящих на якоре. В среду иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран нанес удар по американскому военному кораблю, на борту которого находился «центр управления и контроля», когда тот приближался к иранским территориальным водам в Оманском заливе, что Центральное командование США отрицает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана. WSJ сообщила о давлении президента США на Оман ради разрыва отношений с Ираном.


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    3 июня 2026, 01:15 • Новости дня
    Над иранским островом Кешм прогремели взрывы

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранского острова Кешм прозвучали взрывы, также сообщается о работе ПВО Кувейта, передают иранское агентство Mehr и Минобороны эмирата.

    По данным Mehr, «в ночь на среду были слышны звуки взрывов в районе острова Кешм». Отмечается, что происхождение этих звуков пока не установлено, официальные структуры Ирана ситуацию не комментировали.

    Параллельно система ПВО Кувейта отражает воздушные удары. Ведомство сообщило, что ПВО в настоящее время противостоит «угрозам вражеских ракет и беспилотников», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая замглавы центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о высокой вероятности возобновления конфликта с Вашингтоном.

    По его словам, возобновление боевых действий с США неизбежно.

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    4 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде России от иранского конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал спекуляциями заявления о том, что Россия является выгодоприобретателем от конфликта вокруг Ирана.

    Путин прокомментировал ситуацию в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в Петербурге, передает «Интерфакс».

    По его словам, разговоры о заинтересованности страны в эскалации полностью лишены оснований.

    «Это спекуляции по поводу того, что Россия является чуть ли не единственным выгодоприобретателем от этого конфликта в связи с ростом цен на энергоносители», – подчеркнул Владимир Путин.

    «Мы приветствуем, что несмотря на определенные сбои, сейчас действует режим прекращения огня, перемирие. И все, что с нашей стороны можно, делаем для того, чтобы такая ситуация помогла в разрешении конфликта в целом. Мы остаемся в контакте со всеми нашими друзьями. Повторю еще раз: сделаем все, что от нас зависит, если будет нужна наша помощь для того, чтобы конфликт был завершен», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Владимира Путина политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

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    4 июня 2026, 04:55 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на командный центр на американском эсминце

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Ирана атаковали командный центр на американском эсминце в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

    Атака стала ответом на «враждебные действия США против иранских судов в Оманском заливе», передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе», – говорится в заявлении государственной телерадиокомпании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на штаб-квартиру Пятого флота США. США опровергли поражение базы Пятого флота Ираном.

    В мае сообщалось, что вооруженные силы Ирана обстреляли два эсминца ВМС США в Ормузском проливе. В ответ американские войска атаковали иранские командные пункты.

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    4 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    В Ливане торжественно открыли памятник русским офицерам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ливанской столице состоялась торжественная церемония открытия памятного знака, посвященного русским военным, которые покинули родину после революции и упокоились на чужбине.

    В Бейруте в Ливане открыли мемориал русским офицерам. Торжественная церемония прошла на территории кладбища «Мар-Митр» при храме святого великомученика Дмитрия в районе Ашрафия, передает РИА «Новости». В ходе церемонии отслужили панихиду по усопшим воинам.

    На гранитном монументе высечены имена выдающихся военных деятелей. В их числе – главный оружейник Российской империи генерал Эдуард Гермониус, вице-адмирал Андрей Лазарев, а также полковники Федор Зверев, Константин Староскольский и Павел Соколов.

    «Это событие стало не просто установкой памятного знака. Оно стало важным шагом по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о людях, которые посвятили свою жизнь служению России, проявили мужество на полях сражений и, оказавшись вдали от Родины, сохранили верность своим идеалам, офицерской чести и исторической памяти», – подчеркнул помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

    По словам дипломата, благодаря совместным усилиям российских и ливанских исследователей в рамках проекта по сохранению воинских захоронений удалось восстановить биографии многих офицеров и найти места их упокоения. Он добавил, что долгие годы именно православные храмы и русская община бережно хранили память об эмигрантах.

    Руководитель исторического клуба при «Русском доме» Тони Малуф отметил теплое отношение ливанцев к российской истории. По его мнению, забота Москвы о своих героях спустя многие десятилетия вызывает глубокое уважение и является своеобразным возвращением долга военным, оказавшимся за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Венгрии за последние пять лет отремонтировало более 65 советских воинских захоронений. Ранее представители 12 стран возложили венки к памятникам советским воинам в Будапеште.

    А в немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 павших красноармейцев.

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    3 июня 2026, 22:21 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о работе над соглашением с США

    Аракчи: Иран и США начали работу над финальным текстом соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран и Вашингтон активно изучают взаимные предложения и согласовывают итоговые формулировки документа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, представители Ирана и США приступили к изучению текстов соглашения, которыми стороны обменялись ранее, передает РИА «Новости». В настоящее время идет работа над финальными формулировками документа.

    «Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками», – заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Министр отметил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном не прерывались. При этом он подчеркнул, что существенного прогресса в переговорном процессе пока не наблюдается.

    Президент США заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое завершение работы над текстом мирного договора.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа переговоров чрезмерными требованиями Вашингтона.

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    4 июня 2026, 09:53 • Новости дня
    Fox News: У ВС США не хватает денег из-за незапланированных операций

    Tекст: Мария Иванова

    Непредвиденные военные кампании и рост цен на энергоресурсы создали серьезную финансовую нагрузку на американское оборонное ведомство, вынуждая руководство принимать сложные решения, отмечает Fox News.

    Вооруженные силы США столкнулись с дефицитом финансирования из-за операций, не предусмотренных оборонным бюджетом на 2026 год, передает Fox News. В первую очередь речь идет о ближневосточной кампании «Эпическая ярость».

    По словам представителей американской армии, дополнительное бремя на ресурсы Пентагона наложили непредвиденная военная операция против Ирана, действия на южной границе и привлечение Национальной гвардии. Портал Iran War Cost Tracker оценивает расходы Вашингтона на иранскую кампанию более чем в 100 млрд долларов, отмечает ТАСС.

    Существенная часть непредвиденных трат обусловлена подорожанием топлива, которого военное ведомство закупает около 80 млн баррелей в год. «Текущая динамика энергетического рынка приводит к росту цен на энергоресурсы, что может сказаться на стоимости транспортировки персонала, грузов и оборудования», – отметил представитель армии подполковник Орландон Ховард.

    Командованию поручено принимать жесткие решения по распределению ресурсов для обеспечения наиболее важных потребностей военных. Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл ранее предупреждал, что без дополнительного финансирования американскому флоту придется искать способы сокращения расходов на текущие операции уже в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расходы Вашингтона на военную операцию против Ирана превысили 100 млрд долларов.

    Президент США ранее письменно уведомил Конгресс о завершении данного конфликта.

    Глава иранского МИД Аббас Арагчи назвал официальные финансовые оценки Пентагона заниженными в четыре раза.

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