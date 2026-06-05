Отбывшего срок в Европе вора-карманника задержали в Ивановской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчину обвиняют в хищении кошелька пять лет назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

После совершения преступления злоумышленник скрылся за границей, где продолжил заниматься незаконной деятельностью, однако был пойман и осужден.

«Этого гражданина можно… принять за человека глубокого интеллектуального труда… Аккуратная седая бородка, очки в массивной оправе… Мягкая, доброжелательная манера общения, очень правильная, с хорошим словарным запасом речь», – описали задержанного сотрудники регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что за рубежом преступник также промышлял карманными кражами. Отбыв назначенное европейским судом наказание, он недавно приехал обратно в Россию, где сразу попал в руки оперативников.

За плечами подозреваемого в общей сложности 20 лет лишения свободы, преимущественно за аналогичные деяния. Примечательно, что он вырос в детском доме и окончил всего шесть классов школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Камчатке полицейские задержали похитившего 45 млн рублей курьера мошенников.