При ударе дрона ВСУ по белгородскому предприятию погиб один человек

Tекст: Дарья Григоренко

«При атаке со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения. В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм. Выражаем соболезнования семье погибшего», – говорится в канале оперштаба на платформе Max.

Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» оперативно доставили второго пострадавшего с осколочными ранениями головы и ног в местное медицинское учреждение. После оказания первой помощи раненого перевезут во вторую городскую больницу Белгорода для дальнейшего лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня трое мужчин получили осколочные ранения при детонации беспилотника в поселке Красная Яруга.

В середине мая мирный житель погиб в результате целенаправленного удара дрона по легковому автомобилю в этом же населенном пункте.

Несколькими днями ранее атаки украинских беспилотников унесли жизни еще двух жителей Белгородской области.