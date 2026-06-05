Поломка грузовика в Сахаре привела к гибели полусотни граждан Нигера

Air Info: В Сахаре из-за поломки грузовика от жажды умерли около 50 нигерцев

Tекст: Мария Иванова

Инцидент случился в нигерской части Сахары, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Air Info. Около 100 местных жителей пытались вернуться на грузовике из Мали домой для празднования торжества в кругу семей.

Машина сбилась с маршрута и вышла из строя. «По меньшей мере 49 граждан Нигера погибли от жажды в пустыне Сахара более чем в 80 километрах от города Ассамакка в треугольной пограничной зоне между Нигером, Мали и Алжиром... Грузовик сбился с пути, а затем сломался после нескольких дней в дороге», – сообщило издание.

Губернатор региона Агадес направил на место происшествия спасательную группу. Специалисты обнаружили 49 тел внутри и снаружи транспортного средства. Жертв трагедии захоронили в братских могилах неподалеку от места происшествия.

Два пассажира смогли спастись. Они прошли более 50 километров по раскаленным пескам до ближайшего водоема, после чего добрались до населенного пункта и подняли тревогу. Судьба остальных путешественников остается неизвестной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на востоке Чада из-за конфликта за доступ к источнику воды погибли 42 человека.

В Мали жертвами столкновения грузовика с пассажирским автобусом стали 15 человек.