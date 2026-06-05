Крым направил миллиарды от активов украинских олигархов на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава регионального парламента Владимир Константинов рассказал о распределении доходов от изъятой собственности, передает РИА «Новости».

По его словам, регион уже заработал 13 млрд рублей на продаже имущества и еще 1,4 млрд рублей на аренде.

«На обеспечение безопасности республики и помощи подразделениям, принимающим участие в СВО, направлено 4,52 млрд рублей, а на строительство и ремонт социально значимых объектов – девять млрд рублей», – сказал Константинов.

Процесс национализации объектов у лиц, совершающих недружественные действия против России, начался осенью 2022 года. В число проданных на торгах активов вошла квартира Владимира Зеленского в Ливадии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года бюджет Крыма пополнился на 2,4 млрд рублей за счет продажи имущества граждан Украины.

В декабре прошлого года власти региона национализировали активы примерно 500 враждебно настроенных лиц.

Осенью прошлого года руководство республики выявило большую часть крымских активов украинских олигархов.