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    Как технологический взрыв изменит экономику России
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    5 июня 2026, 10:49 • Новости дня

    Из России после рейда в Подмосковье запланировали выдворить 22 мигранта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В подмосковных Котельниках правоохранители проверили крупную строительную площадку, по итогам рейда часть иностранных рабочих будет принудительно выдворена за пределы страны, сообщили в Главном управлении Росгвардии по региону.

    В ходе масштабной проверки на одной из строек в Московской области силовики задержали иностранных граждан, незаконно находившихся на территории страны, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В ходе оперативного мероприятия силовики проверили документы у 92 иностранных рабочих. Выяснилось, что 36 из них нарушили правила пребывания в России. В результате разбирательства было принято решение депортировать 22 мигрантов на родину.

    В октябре прошлого года полиция выявила почти сотню нелегальных мигрантов на складе в подмосковном Подольске.

    4 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали позицию малого бизнеса по НДС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» предложила изменить подход к уплате НДС предпринимателями. Власти намерены вернуться к обсуждению правил уплаты налога на добавленную стоимость для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил о необходимости учесть позицию предпринимательского сообщества по вопросам налогообложения, передает Telegram-канал ЕР. Эта тема регулярно поднималась на встречах кандидатов с избирателями и вошла в Новую народную программу.

    «Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга», – подчеркнул политик. По его словам, именно на таком подходе настаивала партия при внедрении недавних налоговых новшеств.

    В процессе формирования Народной программы поступает множество обращений от представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели отмечают огромное влияние этого вопроса на развитие сектора, в связи с чем предложено пересмотреть подходы к уплате НДС для работающих по упрощенной системе.


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    4 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции в Париже.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

    До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

    В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

    Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

    В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 21:44 • Новости дня
    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»

    В США заявили об изменении баланса морских сил из-за подлодок «Ясень-М»

    В США заявили об изменении баланса сил из-за российских «Ясеней»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поступление на вооружение российского флота модернизированных атомных субмарин «Ясень-М» изменило расстановку сил в Мировом океане благодаря их уникальной малошумности и оснащению гиперзвуковыми ракетами, считают американские военные эксперты.

    Введение в строй ударных подводных лодок проекта «Ясень-М» существенно повлияло на глобальный морской паритет, пишет американский журнал Military Watch Magazine. Новейшие российские корабли обладают передовыми технологиями маскировки, что делает их крайне сложной целью для радаров противника.

    «Появление «Ясеня» стало серьезным переломом в балансе сил на море: корабли оснастили оборудованием, смонтированным на виброизолирующих платах, усовершенствованной конструкцией двигателей, звукопоглощающими покрытиями корпуса и комплексными мерами по шумоподавлению, которые, по оценкам, сделали класс подводных лодок одним из самых тихих и сложных для обнаружения в мире», – говорится в тексте.

    Аналитики издания обратили особое внимание на вооружение субмарин. Начиная с 2025 года данные подводные крейсеры получают гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это современное оружие способно эффективно наносить удары как по надводным, так и по наземным объектам.

    Перехватить подобные снаряды практически невозможно. Обозреватели подчеркнули, что ракеты движутся на огромной скорости и активно маневрируют в полете, уклоняясь от любых существующих систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне атомная подводная лодка «Архангельск» поразила морскую мишень крылатой ракетой «Оникс».

    А весной прошлого года атомная субмарина «Пермь» стала первым штатным носителем гиперзвуковых комплексов «Циркон». Позже американский журнал National Interest назвал пополнение российского флота новыми подлодками зловещим сигналом для США.

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    4 июня 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    Путин назвал удары «Орешником» на Украине испытательными
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что система «Орешник» пока не применялась в полном боевом смысле по территории Украины и использовалась в рамках испытаний и проверки результатов, в том числе для оценки точности и эффективности работы комплекса перед возможным будущим применением.

    По словам Путина, ВС России наносили удары «Орешником» по украинским целям исключительно для проверки эффективности ракетного комплекса и оценки результатов в полевых условиях, передает РИА «Новости».

    «Что касается наших новых систем – они появляются. Это касается и «Орешника», – сообщил глава государства на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

    Президент уточнил, что фактически ни одного боевого применения этого комплекса по целям на Украине не было.

    «Мы подобные системы испытывали на полигонах, а «Орешник» не испытывали, и это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения «Орешника», – заявил президент Владимир Путин.

    «Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну: просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», – рассказал Путин.

    В конце мая российские войска атаковали ракетами «Орешник» стратегические объекты ВСУ в Белой Церкви.

    Вооруженные силы России нанесли этот массированный удар в ответ на террористические действия Киева в луганском Старобельске.

    Первое успешное испытание данной безъядерной гиперзвуковой системы прошло осенью 2024 года по оборонному заводу в Днепропетровске.

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    4 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США 5 июня планируют подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», – заявил он в интервью «Звезде», передает РИА «Новости».

    В конце прошлого года Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Ранее спецпредставитель президента предложил соединить два государства подземным маршрутом через Берингов пролив.

    Президент США назвал идею строительства такого объекта весьма интересной.

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    4 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    «Единая Россия» встала на защиту прав стажёров и работодателей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственную думу внесен законопроект, направленный на защиту прав молодых специалистов и работодателей, который вводит специальный статус стажера. Проект внесла партия «Единая Россия».

    Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, направленные на решение проблемы трудоустройства молодых специалистов без опыта работы, передает сайт ЕР. Замруководителя фракции Андрей Исаев пояснил, что инициатива вводит официальный статус стажера.

    «Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения», – рассказал он.

    По словам депутата, с молодыми специалистами будет обязательно заключаться временный трудовой договор сроком до шести месяцев. Это обеспечит им зарплату не ниже МРОТ, формирование стажа, пенсионные накопления и оплату больничных. Механизм позволит работодателям оценить сотрудника до заключения постоянного контракта.

    Кроме того, предлагается разрешить индивидуальным предпринимателям заключать ученические договоры. Первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин уточнил, что новые правила не затронут государственную, муниципальную и военную службу.

    Первый зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев добавил, что сейчас количество предложений о стажировках сократилось в два раза по сравнению с ситуацией четыре года назад из-за опасений бизнеса вкладываться в неопытных сотрудников. Законопроект вводит обязательное наставничество и призван стимулировать молодежь работать по специальности.

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    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Путин: Россию интересует реальная ситуация на Украине, а не оценки Рубио

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках украинского конфликта Москву волнует фактическое положение дел, а не мнения и оценки иностранных политических деятелей, отметил глава российского государства.

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в Петербурге прокомментировал отношение Москвы к высказываниям зарубежных политиков, передает ТАСС. Глава государства ответил на слова журналиста Associated Press о негативной оценке ситуации на фронте госсекретарем США Марко Рубио.

    «Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны, нас, конечно, интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлении», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к спокойному диалогу по украинскому урегулированию. Чуть ранее Кремль отверг слова американского политика о нежелании Москвы достичь мира.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    5 июня 2026, 01:31 • Новости дня
    Пашинян объявил о невозврате Армении в ОДКБ
    Пашинян объявил о невозврате Армении в ОДКБ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов принять решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если в этом возникнет необходимость, так он объяснил некое «замораживание» участия страны в Договоре.

    В ходе предвыборных дебатов на вопрос представителя партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна, Пашинян ответил, что означает «замораживание» членства в объединении и каковы  причины, по которым страна до сих пор не покинула его.

    «Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем. Я говорил, что мы назад не пойдем», – приводит РИА «Новости» ответ главы армянского правительства.

    Напомним, Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян отмечал, что считает вероятным выход страны из организации, чем возврат к полноценному членству. При этом в 2024 году Пашинян обвинил ОДКБ в создании угрозы суверенитету Армении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян в апреле назвал условия окончательного выхода Армении из ОДКБ, тогда же он заявлял о невозможности возвращения Армении в ОДКБ. Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу». В Госдуме допустили исключение Армении из ОДКБ.

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    4 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге ответил на вопрос о текущем макроэкономическом состоянии страны цитатой Марка Твена.

    «Что касается экономики, как сказал Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Как-то он однажды пошутил», – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, выстоит ли в текущей ситуации российская экономика.

    «Нам то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, ещё прежний президент Соединённых Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Но не надо выдавать желаемое за действительное, надо всё оценивать реальными цифрами, реальными тенденциями, реальным состоянием дел, реальным состоянием экономики в данном случае», – приводит слова президент пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, благодаря жестким действиям финансовых властей экономическая система страны демонстрирует позитивную динамику. «Экономика возвращается, не полностью еще, но уверенно возвращается к целевым показателям», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что Россия не хочет гиперинфляции по 60-70%, как в некоторых странах, поэтому сознательно принимает ряд мер. «Мы боремся за здоровье российской экономики в целом», – указал он.

    Путин отметил, что Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами, пенсии и пособия индексируются. Также он заявил, что Россия досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности – до 6,7%, а реальные доходы населения продолжают расти.

    Ранее Путин назвал снижение экономической динамики целенаправленным действием для борьбы с инфляцией.

    Вице-премьер Александр Новак объяснял ожидаемое замедление темпов роста ВВП в том числе нехваткой рабочей силы.

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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска беспилотных систем нанесли успешный удар по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, который обеспечивал нужды украинских военных в районе населенного пункта Старозаводское.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области, передает ТАСС. Объект активно использовался Вооруженными силами Украины.

    В Министерстве обороны России предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие успешное выполнение боевой задачи. Специалисты войск беспилотных систем нанесли точный удар по солнечной электростанции «Никопольская», расположенной в районе населенного пункта Старозаводское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая текущего года российские войска поразили используемые украинской армией объекты энергетики.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области.

    В марте специалисты войск беспилотных систем при помощи аппарата «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме базирования.

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    5 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Путин высказался о ключевой ставке ЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Денежно-кредитная политика, которую проводят власти, дает положительные результаты, хотя между экономическим блоком правительства и Центральным банком постоянно идет дискуссия, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

    Отвечая на вопросы зарубежных журналистов о состоянии российской экономики Путин отметил, что экономические и финансовые власти намеренно пошли на ряд жестких шагов ради оздоровления системы в целом.

    «Да, у нас есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием экономики в целом. Это прежде всего рост инфляции. Именно поэтому Центральный банк, финансовые власти приняли ряд решений, жёстких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей. И это жесткие решения, поднятие ключевой ставки. Но эти меры дают результат, они дают результат. Год к году, за апрель экономика возвращается неполностью еще, но возвращается уверенно к плановым, не плановым, а целевым показателям – 5,4 процента. Это уже хороший результат», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин указал, что ЦБ после существенного увеличения ключевой ставки несколько раз ее уже сокращал, доведя до 14,5%.

    «Многие считают, что и это слишком мало, нужно еще сокращать. Я сейчас не буду комментировать это, мы долго можем дискутировать. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и Центральным банком и так далее.

    Но результат достигается», – подчеркнул президент.

    По его словам, при текущей высокой ключевой ставке Центробанка охлаждение экономики является закономерным процессом. «Мы сознательно пошли на это, понимая, что объемы инвестиций в капитал сократятся. <...>Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении. Но это сознательные шаги. Мы не хотим, чтобы гиперинфляция была под 30, под 60, под 70%, как в некоторых странах», – сказал Путин.  

    При этом дополнительным поводом для уверенности в отечественной экономике служит низкий уровень государственного долга России, составляющий всего 15,6%. «У нас госдолг составляет 15,6%. А во Франции сколько? За 100, наверное. 112, по-моему. Ну да, примерно. У нас – 15,6. Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно», – подытожил президент .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ответил на вопрос о российской экономике цитатой Марка Твена. Глава государства напомнил место России в мире по паритету покупательной способности. Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ заявил о выправлении экономической ситуации в России по сравнению с первым кварталом этого года.

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    4 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Силуанов подтвердил планы перенести пенсии «молчунов» в долгосрочные сбережения
    Силуанов подтвердил планы перенести пенсии «молчунов» в долгосрочные сбережения
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума одобрил инициативу использования средств так называемых молчунов в качестве долгосрочных сбережений.

    Силуанов подтвердил планы перенести «пенсии молчунов» в долгосрочные сбережения, пишет «Коммерсантъ».

    Он поддержал предложение руководителя ВЭБа Игоря Шувалова о создании объединенного пенсионного фонда с участием государственных компаний.

    «Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и «молчунов», могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять», – заявил глава Минфина.

    В конце мая появилась информация о возможном слиянии трех крупных негосударственных структур: «Благосостояние», «Газфонд Пенсионные накопления» и «ВТБ Пенсионный фонд». Участники рынка концептуально поддержали идею объединения, предполагающую пропорциональное распределение долей в новой организации.

    Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о разработке законопроекта об объединенном пенсионном фонде с госконтролем.

    В прошлом году глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил автоматически переводить пенсионные накопления граждан в программу долгосрочных сбережений.

    При этом подавляющее большинство россиян совершенно не понимают механизмы управления своими замороженными пенсионными средствами.

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