Ученые: Рождение ребенка временно снижает любовь к партнеру

Польские исследователи: Рождение ребенка временно снижает любовь к партнеру

Tекст: Мария Иванова

Удовлетворенность отношениями и привязанность к партнеру заметно снижаются в первый год после рождения ребенка, пишет New Scientist. К такому выводу пришли польские исследователи, проанализировав данные опросов пар до и после появления младенца.

Команда ученых под руководством Агнешки Сороковской из Вроцлавского университета наблюдала за почти 300 парами, состоящими в отношениях не менее двух лет.

«Я забеременела, а затем написала заявку на грант, чтобы изучить это», – рассказала исследовательница. Каждые шесть месяцев участники оценивали уровень любви и преданности партнеру.

Анализ данных 71 пары, у которых за время исследования родился ребенок, показал, что сама беременность не влияет на чувства. Однако в течение первого года после родов новые родители сообщали о снижении любви и привязанности. У бездетных пар подобных изменений не наблюдалось.

Психолог Валентина Раух-Андерегг из Цюриха отмечает, что после резкого спада в первый год, ситуация постепенно улучшается. Эксперты связывают охлаждение чувств с усталостью от забот о новорожденном, а также гормональными изменениями. Для сохранения отношений специалисты советуют просить помощи у близких и открыто обсуждать проблемы с партнером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, резкая смена образа жизни после рождения ребенка часто провоцирует у мужчин послеродовую депрессию.

По статистике треть разводов в России происходит в первые пять лет брака. При этом недостаток эмоциональной или сексуальной близости в паре заметно повышает риски предательства.