Развожаев заявил об отражении трех атак в Севастополе

Развожаев сообщил об уничтожении 11 беспилотников за ночь в Севастополе

Tекст: Дарья Григоренко

«Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь и утро три атаки ВСУ. Сбито 11 БПЛА. Никто из людей не пострадал», – написал глава региона в канале на платформе Max.

В результате падения обломков зафиксированы незначительные разрушения. В Ленинском районе повреждены стекла в двух многоквартирных домах, а в Нахимовском районе осколки пробили крышу частного строения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы противовоздушной обороны сбили более 20 украинских беспилотников над Севастополем.

3 июня военные отразили атаку двух вражеских дронов в Нахимовском районе города.

Днем ранее дежурные средства ПВО ликвидировали семь аппаратов противника в ходе двух ночных налетов.