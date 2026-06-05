В Румынию прибыли четыре итальянских истребителя для патрулирования

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Румынию прилетели четыре истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Они приземлились на 57-й авиабазе в городе Михаил Когэлничану.

«Отряд будет совместно с ВВС Румынии выполнять усиленные задачи по патрулированию воздушного пространства под командованием НАТО в течение следующих двух месяцев», – добавили там.

Уточняется, что в состав командированного подразделения вошли около 180 военнослужащих. Среди них присутствуют как пилоты боевых машин, так и технический персонал, обеспечивающий обслуживание техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая британская военная авиация прибыла в Румынию для поддержки натовского патрулирования.