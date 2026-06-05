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    5 июня 2026, 09:59 • Новости дня

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией

    Премьер Чехии Бабиш предложил назначить Мерца главным переговорщиком ЕС с Россией

    Чехия назвала кандидатуру переговорщика между Евросоюзом и Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен представлять Евросоюз на переговорах о мире между Россией и Украиной, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    Представлять интересы Брюсселя на мирных переговорах между Россией и Украиной должно быть предложено Фридриху Мерцу, заявил глава чешского правительства Андрей Бабиш, указав на необходимость выдачи переговорщику официального мандата Евросовета и Еврокомиссии.

    «Для меня это однозначно канцлер Германии Мерц, который должен каким-то образом возглавить дипломатическую миссию, опираясь на мандат Евросовета и Еврокомиссии», – цитирует Бабиша «Газета.Ru».

    Руководство Евросоюза рассматривает возможность создания новой должности для выстраивания дипломатических контактов с Москвой.

    Правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль европейского посредника.

    Президент Владимир Путин выразил сомнение в способности стран ЕС выступать нейтральными переговорщиками.

    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    4 июня 2026, 13:32 • Новости дня
    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Эксперт Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН

    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
    @ Torsten Silz/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия годами стремилась стать постоянным членом ООН с правом вето. Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, ФРГ впервые не получила место непостоянного члена Совбеза ООН.

    «То, что ФРГ не получила ожидаемой поддержки при выборах в Совет Безопасности ООН, можно рассматривать как определенный сигнал для немецкой дипломатии. Результаты голосования показали, что международное сообщество критично оценивает роль и политику Германии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что председателем Генеральной Ассамблеи ООН является немка Анналена Бербок. «Она всячески лоббировала амбиции Берлина в Совбезе. Несмотря на дипломатические усилия, Германии, по всей видимости, не удалось заручиться достаточной поддержкой стран за пределами Европы», – рассуждает эксперт.

    Рар также напомнил о стремлении канцлера Фридриха Мерца усилить лидерские позиции Германии в Европейском союзе и активизировать европейскую политику безопасности и обороны. Результат голосования в ООН в этой связи следует считать катастрофическим сигналом, добавил политолог. «Немецкие власти удивлены тем, что стремление Германии – едва ли не главного кошелька международной организации – попасть в Совбез было проигнорировано», – заметил спикер.

    Аналитик выделил несколько причин ограниченной поддержки Берлина. «Первая – многие государства воспринимают немецкую приверженность международному праву и универсальным ценностям как не последовательную. Критики обращают внимание на отсутствие осуждения со стороны ФРГ военных действий Израиля в секторе Газа, а также на неизменную политическую поддержку еврейского государства», – пояснил политолог.

    Вторая причина связана с украинским кризисом. «Немецкую позицию по конфликту на Украине разделяют только в Европе, а не во всем мире. Если в Берлине поддержку Киева рассматривают как защиту международного порядка и высшей морали, то большинство государств воспринимает ее как одностороннюю точку зрения, которая ослабила роль Германии как потенциального посредника между Россией и Западом», – детализировал Рар.

    «Кроме того, Германия в целом критично относится к идее формирования многополярного мирового порядка и продолжает делать ставку на существующие международные институты – однополярный мир. В ряде стран Глобального Юга такой подход все чаще вызывает раздражение», – добавил собеседник. По его мнению, реакция немецкого руководства показывает: Берлин не намерен корректировать свой внешнеполитический курс.

    «Германия по-прежнему упрямо подчеркивает поддержку Украины и Израиля и сохраняет приверженность своей «ценностно-ориентированной» внешней политике. Это может привести к дальнейшему росту дистанции между ФРГ и большой частью международного сообщества. Однако пока остается открытым вопрос, свидетельствует ли это о нарастающей международной изоляции страны или же является отражением более широких изменений в глобальном балансе сил и формирования нового мирового порядка?», – отметил аналитик.

    Он напомнил, что Германия годами стремится при «назревшей реформе» Совбеза ООН стать постоянным членом этого «мирового правительства» с правом вето. «Нынешние события отодвигают Берлин от таких планов», – подчеркнул Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Провал немецкой заявки на кресло непостоянного члена Совбеза ООН он назвал «важным рубежом для дипломатии ФРГ». «На протяжении всего послевоенного периода подобные заявки Бонна/Берлина были неизменно успешны. Один раз в Совбезе присутствовала и ГДР», – напомнил эксперт.

    «В условиях ограничения суверенитета немецкому руководству было важно использовать любую возможность для укрепления своего международного авторитета. Богатый опыт работы в Совбезе выглядел предпосылкой для получения там Германией постоянной прописки. Теперь в этом процессе сделан большой шаг назад. Под вопросом и сама концепция немецкого мультилатерализма», – написал Соколов в своем Telegram-канале.

    «Как оказалось, Португалия и Австрия могут успешнее работать с государствами Глобального Юга. Привлекательность экономического сотрудничества с ФРГ и мощь немецкой «мягкой силы» не смогли решить прикладную задачу, с которой ранее справлялись без особого труда», – добавил политолог. Он усомнился, что определяющую роль на выборах сыграла позиция Берлина по очередному ближневосточному конфликту.

    «Особые отношения ФРГ с Израилем – устоявшаяся константа международных отношений, с которой свыклись все заинтересованные стороны», – отметил аналитик. Однако, продолжил Соколов, этого нельзя сказать о роли ФРГ как одного из основных спойлеров в рамках переговорного процесса по конфликту на Украине.

    «Подобно тому, как ЕС из модели идеального мироустройства превращается в «еще один» межгосударственный союз, Германия также превращается в «еще одно» государство Запада, растрачивая свои традиционные компетенции или возвращаясь к былым компетенциям, от которых пришлось отказаться много лет назад», – заключил политолог.

    Ранее Германия не смогла получить место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Генассамблея отдала предпочтение Португалии и Австрии, набравшим 134 и 131 голоса соответственно. ФРГ получила 104 голоса при необходимых 127, сообщает Politico.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя итоги выборов, заявил, что страна «вступила поздно» в гонку за место в Совбезе и поэтому занимала невыгодное положение. Вместе с тем, он обвинил Россию в том, что Германия впервые не избрали непостоянным членом СБ. По его словам, Москва якобы разжигала негативные настроения против Берлина. Министр не привел никаких доказательств.

    «Мы твердо поддерживаем Украину; Россия не хочет видеть подобный голос в Совбезе», – считает Вадефуль. Среди других причин неудачи он упомянул особую ответственность Берлина за Израиль в контексте конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, это стоило ключевых голосов в ООН. Он добавил, что результат не помешает ФРГ и дальше «следовать своей исторической ответственности» перед еврейским государством.

    Как отмечает Politico, поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе. Оппоненты политика внутри страны, включая представителей «Альтернативы для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Напомним, ранее стало известно, что в правящей фракции Христианско-демократический союз» (ХДС) обсуждают замену канцлера. Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто придет ему на смену, и что это изменит. Параллельно Берлин повышает уровень эскалации в отношении России.

    Под предлогом защиты от «русской угрозы» ФРГ уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД расценили такие заявления как проявление реваншизма. По их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении РФ все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии.

    В майском выпуске рейтинга недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД, Германия вошла в пятерку наиболее враждебных стран, заняв второе место. Нужно отметить, что далеко не все в стране привержены «непоколебимой поддержке» Киева. Так, основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить выделять средства Украине на фоне распространения в стране праворадикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов.

    В то же время, на фоне проигранного голосования в Германии раздаются призывы сократить немецкое финансирование ООН. «В результате одна из крупнейших экономик мира не будет участвовать в обсуждении важных решений. Кроме того, мы являемся одним из крупнейших доноров ООН. Если в будущем мы не будем иметь там того влияния, которое нам полагается, возникает вопрос: зачем тогда нам продолжать вкладывать столько денег в ООН?», – заявил министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц.

    ФРГ – второй по величине донор ООН в мире после США. В 2024 году Берлин выделил на поддержку международной организации 4,4 млрд евро, пишет Bild. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства, поскольку Вашингтон и Пекин, на которые приходится 42% поступлений в бюджет, задерживают платежи. Политолог Дмитрий Бавырин выразил мнение, что ООН разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН

    Оппозиция потребовала отставки главы МИД ФРГ после провала выборов в Совбез ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиция потребовала увольнения министра иностранных дел Йоханна Вадефуля, поскольку страна смогла набрать лишь 104 голоса вместо необходимых 127 для прохождения в Совет Безопасности ООН.

    Заместитель председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль Людерс заявил о необходимости смены руководства дипломатического ведомства, передает РИА «Новости». Политик считает это закономерным итогом ближневосточного курса канцлера Фридриха Мерца. «Федеральное правительство своей однобокой внешней политикой дискредитировало нас в мире», – отметил Людерс.

    Сопредседатель оппозиционной «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель назвала случившееся позором. В свою очередь глава правительства Фридрих Мерц поздравил Австрию и Португалию с получением мандатов на 2027-2028 годы. Он подчеркнул, что итоги выборов никак не повлияют на глобальные цели государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В итоге Генеральная Ассамблея отказала Германии в предоставлении этого места. После оглашения результатов глава немецкого внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче своей страны.

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    4 июня 2026, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Эксперт Котляр оценила призыв северных стран ЕС запретить россиянам отдых на пляжах ЕС

    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы
    @ STELLA/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя идею европейских лидеров запретить россиянам отдыхать на европейских пляжах.

    Власти сразу 11 членов Европейского союза призвали ужесточить правила въезда в Шенген для российских туристов, а также запретить им «загорать на европейских пляжах». В числе выступающих за ограничения министры Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии.

    «На мой взгляд, подобные заявления носят скорее политический и популистский характер, чем имеют отношение к реальному туризму. Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», – говорит Котляр.

    Кроме того, продолжает собеседница, массовый пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года. Причины хорошо известны: ограниченная авиаперевозка, сложности с визами, удорожание логистики и появление большого числа альтернативных направлений.

    На сегодняшний день, рассказывает эксперт, значительная часть туристов, которые раньше рассматривали европейские курорты, выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы и страны Юго-Восточной Азии. Многие из этих направлений предлагают не только сопоставимый уровень сервиса и качества отдыха, но зачастую более удобную логистику и более конкурентоспособные цены.

    «Поэтому с практической точки зрения подобные заявления вряд ли окажут существенное влияние на туристический рынок. Российские туристы уже адаптировались к новым условиям и давно диверсифицировали свои маршруты», – подчеркивает специалист.

    Также она обращает внимание на то, что несмотря на действующие ограничения, россияне продолжают получать шенгенские визы и путешествовать по Европе. Визовый процесс стал сложнее, сроки рассмотрения увеличились, а ряд стран и вовсе ограничил выдачу виз. Однако полного запрета на поездки для граждан России нет. При этом внутри Евросоюза единой позиции по этому вопросу также не существует. Многие страны Южной Европы, для которых туризм является важной частью экономики, продолжают принимать российских туристов и выдавать им визы.

    «Если говорить о реальной ситуации на рынке, то сегодня в Европу в основном едут либо обеспеченные туристы, либо путешественники с конкретными целями: отдых, лечение, образование детей, посещение родственников, деловые поездки. Массового потока, который существовал до 2022 года, уже нет. Поэтому любые новые ограничения будут затрагивать значительно меньшую аудиторию, чем несколько лет назад. Большинство российских туристов уже адаптировались к новой реальности и расширили географию своих путешествий далеко за пределы Европы», – заключила Котляр.

    В начале мая Европейская комиссия не исключила возможность введения дополнительных визовых ограничений для граждан России из-за угроз безопасности.

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    5 июня 2026, 09:28 • Новости дня
    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам

    Глава МИД Германии Вадефуль призвал Путина сесть за стол переговоров

    Глава МИД Германии призвал Путина к переговорам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента Владимира Путина сесть за стол переговоров и начать дипломатический процесс украинского урегулирования.

    «Пришло время сесть за стол переговоров», – заявил политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал n-tv.

    Министр подчеркнул, что текущий кризис уже достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен потребовала предоставить Европе место за столом переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Президент Владимир Путин заявлял, что европейские государства намеренно стремятся придать противостоянию на Украине мировой масштаб, несмотря на его изначально ограниченный характер.

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    5 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    Венгрия назвала условие начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Венгрии не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, если Киев гарантирует права венгерского меньшинства, заявил ппемьер-министр Венгрии Петер Мадьяр газете Le Monde.

    Для того чтобы Будапешт поддержал начало переговоров, премьер-министр Мадьяр заявил, что венгерское меньшинство на Украине должно восстановить свои основные права.

    «Как только Украина возьмет на себя это обязательство, Венгрия не будет создавать никаких препятствий для начала переговоров. Мы близки к этому, поскольку достигли с Киевом соглашения на техническом уровне по языковым, культурным, образовательным и политическим правам венгерского меньшинства. Если эти пункты будут включены в их план действий в ЕС, то мы согласимся на начало первого этапа переговоров», – приводит портал Nepszava слова Мадьяра.

    По его мнению, это предложение отвечает интересам как Венгрии, так и Украины, поэтому, добавил Мадьяр, «Украина может ожидать от нас честности, а не лицемерия».

    Однако, газета Washington Post отметила, что Мадьяр выступил продолжение бойкота ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, к которой стремится Владимир Зеленский.

    «Если Украине удастся закрыть все 33 пункта соглашения о вступлении в течение следующих 10-15 лет, Венгрия поддержит вступление Украины, при условии проведения юридически обязательного референдума», – говорится в его заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС. Свириденко заявила, что все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины. Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье.


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    5 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Дмитриев оценил данные об отмене поставок ракет Tomahawk в Германию

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщение портала Politico о том, что США, скорее всего, откажутся от поставок Германии ракет Tomahawk.

    «Никаких Мерцу Tomahawk», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал материал электронной газеты Politico об опасениях США поставлять Германии Tomahawk .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии и перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию. FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет.


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    4 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО сознательной провокацией
    Путин назвал разговоры о нападении России на НАТО сознательной провокацией
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что считает необоснованными утверждения о возможном нападении России на страны НАТО, назвав подобные заявления сознательной провокацией, направленной на увеличение военных расходов европейских государств.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце, передает ТАСС.  По словам Путина, у России нет причин для военного конфликта с Североатлантическим альянсом или европейскими странами.

    «Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО?» – задался вопросом президент.

    Российский лидер подчеркнул, что разговоры о подобной угрозе используются для формирования у граждан западных стран ощущения опасности.

    «Это не просто бред, это сознательная провокация для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – заявил Путин.

    Президент также связал подобную риторику с необходимостью объяснять населению поддержку украинских властей со стороны западных государств. По его мнению, тема якобы существующей российской угрозы используется в качестве аргумента для дальнейшего финансирования оборонной сферы.

    При этом Путин отметил, что его удивляет готовность части европейского общества воспринимать подобные заявления всерьез. «Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин назвал бредом заявления европейских политиков об угрозе со стороны Москвы.

    В декабре прошлого года глава государства опроверг слухи о подготовке нападения на европейские страны.

    Ранее российский лидер выразил готовность юридически закрепить отказ от агрессивных действий в отношении Европы.

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    4 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    ЕК пообещала Армении 50 млн евро из-за российских экспортных ограничений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз подготовил пакет финансовой поддержки для Еревана в ответ на экономическое давление со стороны Москвы, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пообещала выделить республике 50 млн евро, передает ТАСС.

    Причиной такого решения стали экспортные ограничения, введенные Россией.

    «Это не менее чем экономическое давление – и это неприемлемо», – подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя действия Москвы. При этом руководитель Еврокомиссии признала, что Брюссель хорошо разбирается в подобных методах, поскольку за последние пять лет Евросоюз применил рекордное в своей истории число санкций против третьих государств.

    В пресс-релизе европейского ведомства также отмечается, что ЕС твердо поддерживает Ереван. В рамках этой поддержки готовится специальный пакет помощи, который будет включать заявленные 50 млн евро.

    Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

    Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

    Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

    С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

    Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

    С 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером»; по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

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    4 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Die Zeit: ФРГ активно готовится к переговорам с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Берлин активно обсуждает с европейскими союзниками вероятные форматы дипломатического взаимодействия с Москвой, привлекая к консультациям представителей сразу четырех государств, пишут немецкие СМИ.

    Немецкое руководство уже несколько недель прорабатывает варианты диалога с Россией совместно с партнерами по Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Die Zeit.

    «За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Британии», – отмечается в материале.

    Журналисты издания уточняют, что к текущему переговорному процессу также подключились Италия и Польша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, в мае власти Германии выступили против назначения Герхарда Шредера европейским посредником для контактов с Москвой.

    Хотя ранее кабинет министров ФРГ фиксировал готовность президента Владимира Путина к диалогу с канцлером Фридрихом Мерцем. До этого бывший глава немецкого правительства Олаф Шольц заявлял о намерении провести телефонный разговор с российским лидером.

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    4 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Путин назвал условие участия Евросоюза в украинском урегулировании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства способны оказать содействие мирному процессу при строгом соблюдении достигнутых ранее американо-российских компромиссов, заявил президент России.

    Президент России Владимир Путин обозначил роль западных стран в поиске выхода из текущей ситуации. Заявление прозвучало на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, передает ТАСС.

    «Я полагаю, что, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения конфликта на Украине. На мой взгляд, оно должно лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже, и украинская сторона очень хорошо об этом знает», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер напомнил о переговорах с американским коллегой, где обсуждалась готовность Москвы пойти на ряд компромиссов. Теперь главный вопрос заключается в том, согласится ли Киев принять предложенные условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил о согласии Москвы на определенные компромиссы по украинскому вопросу. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал достигнутые в Анкоридже договоренности отправной точкой для мирных переговоров. А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил возможность выхода за рамки этих условий при урегулировании конфликта.

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    4 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах Венгрии прекратить процедуру лишения голоса в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия хочет добиться прекращения процедуры лишения права голоса в ЕС, в этом страна рассчитывает на поддержку Ирландии, заявил премьер Петер Мадьяр.

    Венгрия намерена добиться завершения начатой против нее процедуры, которая предусматривает лишение государства ряда полномочий, включая право голоса. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает ТАСС.

    По итогам встречи с ирландским коллегой Михолом Мартином глава венгерского правительства подчеркнул, что возлагает надежды на поддержку Дублина. Ирландия займет пост председателя в Совете ЕС во второй половине текущего года.

    Предыдущий кабинет министров Виктора Орбана не смог отменить ограничения, применяемые при систематическом нарушении принципов сообщества. «Однако сейчас мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить эту процедуру», – заявил премьер.

    Мадьяр выразил уверенность, что евродепутатам следует пересмотреть свое решение. В ближайшее время политик намерен обсудить этот вопрос с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

    Процедура по седьмой статье стартовала восемь лет назад по инициативе Европарламента. Поводом стали слушания о состоянии демократии и борьбе с коррупцией в Венгрии. Часть претензий была снята после изменения местного законодательства, однако многие вопросы остаются нерешенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной европейские чиновники намеревались лишить Будапешт права голоса из-за отказа согласовать кредит для украинских властей. Позже Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Однако в мае новый глава венгерского правительства отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

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    4 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    В Польше поддержали отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста

    Польша поддержала исключение украинцев призывного возраста из программы ЕС

    В Польше поддержали отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава выразила готовность лишить временной защиты Европейского союза граждан Украины, подлежащих мобилизации и незаконно покинувших территорию своей страны, сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчик.

    Польские власти одобрили идею лишить статуса временной защиты украинских граждан призывного возраста, а также тех, кто незаконно выехал за пределы родины. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации страны Мачей Душчик, передают «Вести».

    Заявление прозвучало на фоне дискуссий о продлении пребывания украинских беженцев в европейских государствах. Этот вопрос стал одной из главных тем на встрече министров стран ЕС, которая проходит в Люксембурге.

    «Мы согласны с этим решением», – подчеркнул Душчик во время общения с представителями прессы.

    Программа временной защиты для граждан Украины начала действовать в 2022 году. Она дает право на легальное проживание, трудоустройство и получение образования на территории Евросоюза. Сроки действия этого механизма регулярно продлеваются, и сейчас он рассчитан до марта 2027 года.

    Страны Европы рассматривают возможность исключения военнообязанных граждан Украины из системы временного убежища.

    Министерство внутренних дел Польши разрабатывает законопроект о лишении украинцев специального статуса беженцев.

    Совет Европейского союза продлил действие мер временной защиты для беженцев до марта 2027 года.

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    4 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер: Санкции ЕС и США не действуют на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные экономические ограничения потеряли свою актуальность из-за изменения вектора развития Москвы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в кулуарах Петербургского международного экономического форума оценил влияние западных рестрикций. По его словам, американские и европейские ограничения абсолютно не заботят Москву, передает РИА «Новости».

    «Если США и Европа хотят играть в санкции, действительно ли это влияет на Россию? Может быть, немного. Но Россия переходит в другое направление, делая санкции нерелевантными», – подчеркнул эксперт.

    Аналитик посоветовал двум государствам не отказываться от дипломатических контактов в ожидании стабилизации внутриполитической ситуации в Вашингтоне. Иначе, как предупредил спикер, альтернативой переговорам станет только война.

    Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин отмечал стремление американских властей усилить давление на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил о планах Вашингтона усиливать экономическое давление на Москву.

    Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи отметил успешную работу бизнеса США на российском рынке вопреки ограничениям.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер еще в прошлом году выразил уверенность в готовности РФ к отражению любых рестрикций.

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