Новак назвал ключевые вызовы для российской экономики

Новак назвал дефицит кадров вызовом для российской экономики

Tекст: Дарья Григоренко

Новак во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме назвал ключевые вызовы для российской экономики, передает РИА «Новости».



«При цикличности экономики важно управлять, на мой взгляд, рисками и искать те новые драйверы, которые дают дополнительные возможности для выхода на устойчивую траекторию роста экономики. И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых – это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», – подчеркнул он.

Вторым важным фактором Новак назвал изменение структуры бюджетных расходов. Он отметил, что в последние годы государство направляло серьезные инвестиции в технологическое развитие и социальную сферу. Действия правительства по консолидации бюджета и определению приоритетных расходов создают необходимые условия для экономического роста и расширяют возможности кредитования бизнеса.

Еще одним серьезным риском вице-премьер считает высокую инфляцию и жесткую денежно-кредитную политику. По его словам, такая ситуация является прямым следствием других фундаментальных рисков, с которыми сталкивается экономика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак назвал повышение производительности труда главным стимулом для развития российской экономики.

Он оценил дополнительную потребность страны в кадрах до 2030 года в 3,1 млн человек.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность беспрецедентным кадровым голодом на рынке труда.