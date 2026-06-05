Глава Сбербанка назвал четырех всадников апокалипсиса российской экономики

Глава Сбербанка Греф назвал четырех всадников апокалипсиса российской экономики

Tекст: Мария Иванова

Отечественный бизнес переживает непростые времена на фоне снижения спроса, передает РИА «Новости». Выступая на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума, руководитель Сбербанка Герман Греф выделил четыре ключевые проблемы развития.

«Итак, мы говорим о том, что действительно находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех «всадниках апокалипсиса» в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами», – заявил спикер.

Глава финансовой организации подчеркнул важность учета специфических условий рынка труда. По его словам, рекордно низкая безработица является существенным фактором, который необходимо правильно оценивать при анализе инфляции.

Также эксперт призвал обращать внимание на инвестиционную активность и темпы роста ВВП при обсуждении возможного охлаждения экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф заявил об исчерпании традиционных факторов экономического роста России.

В прошлом году руководитель банка указал на очевидные риски переохлаждения отечественной экономики.