ФСЭГ: Закрытие Ормузского пролива затянет восстановление газового рынка

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Мшелбила, никто не знает, как быстро вернется в нормальное состояние мировой газовый рынок после открытия Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем дольше маршрут будет закрыт, тем дольше будет длиться восстановление отрасли.

«Никто не знает. Абсолютно никто не знает. Во-первых, мы даже не знаем, когда откроется Ормузский пролив», – подчеркнул генсек ФСЭГ. Он добавил, что после открытия маршрута в игру вступит множество факторов, которые определят возвращение к нормальной жизни, поэтому предсказать точные сроки крайне сложно.

При этом Мшелбила выразил уверенность в одном: чем дольше Ормузский пролив останется закрытым, тем дольше и сложнее будет глобальная ситуация.

Ранее Тегеран запланировал полную блокировку Ормузского пролива для оказания давления на Израиль.

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