Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов

Tекст: Дарья Григоренко

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая сочинский аэропорт приостанавливал работу из-за атаки беспилотников.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в этой воздушной гавани 2 мая.

В конце апреля Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика.