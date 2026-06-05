Новак сообщил о влиянии нехватки кадров на экономику России

Новак назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики России

Tекст: Дарья Григоренко

Новак во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме указал на необходимость перераспределения трудовых ресурсов. По его словам, работники должны переходить из непроизводительных сфер в отрасли с высокой добавленной стоимостью, передает РИА «Новости».

«И конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых – это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», – сказал Новак на деловом завтраке Сбербанка.

Политик также добавил, что на фоне текущей ситуации на рынке необходимо повышать гибкость труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэкономразвития Максим Решетников констатировал острую нехватку специалистов на фоне рекордно низкой безработицы.

Вице-премьер Александр Новак оценил кадровый дефицит в экономике к 2030 году в 3 млн работников.

Он объяснил ожидаемое замедление темпов роста ВВП нехваткой рабочей силы.